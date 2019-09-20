Парламент Татарстана вновь возглавил Мухаметшин

КАЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Депутаты Госсовета Татарстана шестого созыва на первом заседании в пятницу переизбрали своим председателем Фарида Мухаметшина, возглавлявшего региональный парламент и в предыдущие созывы.

В единый день голосования 8 сентября в Татарстане состоялись выборы депутатов Госсовета республики. В парламенте нового созыва представители "Единой России" заняли 91 место из 100, шесть парламентариев представляют КПРФ, по одному мандату у представителей ЛДПР, "Партии Роста", "Справедливой России".

Совещание представителей депутатов шестого созыва предложило рассмотреть на должность председателя Госсовета Татарстана кандидатуры, выдвинутые двумя парламентскими фракциями: первого секретаря татарстанского регионального отделения КПРФ Хафиза Миргалимова и секретаря политсовета реготделения "Единой России" в Татарстане Фарида Мухаметшина.

За Миргалимова проголосовали 13 депутатов, за Мухаметшина – 88.

Выступая перед депутатами, Мухаметшин пообещал, что все законодательные инициативы депутатов будут рассматриваться в позитивном ключе, независимо от того, представителями какой партии они выдвинуты, все действия парламента будут предельно открыты, гласны, будут опираться на институты гражданского общества и СМИ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь к депутатам, отметил, что "сформирован работоспособный парламент, в который вошли деятельные и авторитетные люди".

"Ваш опыт и умение эффективно взаимодействовать с избирателями, депутатами, органами государственной и муниципальной власти, федеральными структурами способствовало выстраиванию системной работы, законодательного обеспечения реализации масштабных программ развития Республики Татарстан", - сказал президент Татарстана.

По словам Минниханова, состав парламента обновился на 48%, расширилось партийное представительство. "При этом, уверен, несмотря на различие политических взглядов, все вы едины в стремлении добросовестно служить многонациональному народу республики, обеспечить выполнение наказов избирателей", - подчеркнул он.