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РИА Новости
Республика Татарстан

Парламент Татарстана вновь возглавил Мухаметшин

11:42 20.09.2019 (обновлено: 12:33 20.09.2019)
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© Фото : Персональный сайт Председателя Государственного Совета Республики ТатарстанФарид Мухаметшин
Фарид Мухаметшин
© Фото : Персональный сайт Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
Фарид Мухаметшин. Архивное фото
КАЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Депутаты Госсовета Татарстана шестого созыва на первом заседании в пятницу переизбрали своим председателем Фарида Мухаметшина, возглавлявшего региональный парламент и в предыдущие созывы.
В единый день голосования 8 сентября в Татарстане состоялись выборы депутатов Госсовета республики. В парламенте нового созыва представители "Единой России" заняли 91 место из 100, шесть парламентариев представляют КПРФ, по одному мандату у представителей ЛДПР, "Партии Роста", "Справедливой России".
Избирательница на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
9 сентября, 12:09Республика Татарстан
Пять партий будут представлены в парламенте Татарстана по итогам выборов
Совещание представителей депутатов шестого созыва предложило рассмотреть на должность председателя Госсовета Татарстана кандидатуры, выдвинутые двумя парламентскими фракциями: первого секретаря татарстанского регионального отделения КПРФ Хафиза Миргалимова и секретаря политсовета реготделения "Единой России" в Татарстане Фарида Мухаметшина.
За Миргалимова проголосовали 13 депутатов, за Мухаметшина – 88.
Выступая перед депутатами, Мухаметшин пообещал, что все законодательные инициативы депутатов будут рассматриваться в позитивном ключе, независимо от того, представителями какой партии они выдвинуты, все действия парламента будут предельно открыты, гласны, будут опираться на институты гражданского общества и СМИ.
Президент Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь к депутатам, отметил, что "сформирован работоспособный парламент, в который вошли деятельные и авторитетные люди".
"Ваш опыт и умение эффективно взаимодействовать с избирателями, депутатами, органами государственной и муниципальной власти, федеральными структурами способствовало выстраиванию системной работы, законодательного обеспечения реализации масштабных программ развития Республики Татарстан", - сказал президент Татарстана.
По словам Минниханова, состав парламента обновился на 48%, расширилось партийное представительство. "При этом, уверен, несмотря на различие политических взглядов, все вы едины в стремлении добросовестно служить многонациональному народу республики, обеспечить выполнение наказов избирателей", - подчеркнул он.
Мухаметшин родился в 1947 году в Альметьевске. Окончил Альметьевский техникум газовой промышленности, Уфимский нефтяной институт, Саратовскую высшую партийную школу. Работать начал в 1963 году токарем на Миннибаевском газобензиновом заводе в Альметьевске. С конца 1980-х годов занимал ответственные посты в исполнительных и законодательных органах государственной власти Татарстана: министр торговли (1989-1990 годы), заместитель председателя Совета министров (1990-1991), председатель Верховного Совета (1991-1995), премьер-министр Татарстана (1995-1998). С 1998 года по настоящее время – председатель Государственного совета Татарстана. Доктор политических наук. Автор ряда монографий и публикаций по проблемам федеративного устройства, межнациональных отношений, политики и экономики переходного периода.
Город Казань
9 сентября, 10:42Единый день голосования
ЕР победила на выборах в госсовет Татарстана, набрав 72,4% голосов
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Республика ТатарстанЕдиный день голосованияФарид МухаметшинТатарстанРоссияПолитика
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