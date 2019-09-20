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РИА Новости

Пресс-конференция к 100-летию конструктора Михаила Калашникова

11:42 20.09.2019
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23 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция к 100-летию легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова.
Участники:
- заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Эльдар ЯНИБЕКОВ;
- заместитель директора по науке Музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова (г. Ижевск) Александр ЕРМАКОВ;
- старшая дочь Михаила Тимофеевича Калашникова Нелли КАЛАШНИКОВА.

10 ноября исполняется 100 лет со дня рождения легендарного советского и российского конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова. Этой дате посвящена открывающаяся в Музее Победы 24 сентября передвижная выставка "Калашников. Солдат. Конструктор. Легенда", в которую вошли рассекреченные документы, раритетные фотографии, личные вещи, позволяющие по-новому взглянуть на многогранную личность солдата Великой Отечественной войны, конструктора на большом оборонном предприятии, депутата Верховного Совета, эксперта в области стрелкового оружия, общественного деятеля. О разностороннем человеке, об уникальной выставке, исторической памяти и о патриотическом воспитании молодежи пойдет речь на мероприятии.

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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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