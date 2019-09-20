Пресс-конференция к 100-летию конструктора Михаила Калашникова

Участники:
- заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Эльдар ЯНИБЕКОВ;
- заместитель директора по науке Музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова (г. Ижевск) Александр ЕРМАКОВ;
- старшая дочь Михаила Тимофеевича Калашникова Нелли КАЛАШНИКОВА.
10 ноября исполняется 100 лет со дня рождения легендарного советского и российского конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова. Этой дате посвящена открывающаяся в Музее Победы 24 сентября передвижная выставка "Калашников. Солдат. Конструктор. Легенда", в которую вошли рассекреченные документы, раритетные фотографии, личные вещи, позволяющие по-новому взглянуть на многогранную личность солдата Великой Отечественной войны, конструктора на большом оборонном предприятии, депутата Верховного Совета, эксперта в области стрелкового оружия, общественного деятеля. О разностороннем человеке, об уникальной выставке, исторической памяти и о патриотическом воспитании молодежи пойдет речь на мероприятии.
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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- заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Эльдар ЯНИБЕКОВ;
- заместитель директора по науке Музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова (г. Ижевск) Александр ЕРМАКОВ;
- старшая дочь Михаила Тимофеевича Калашникова Нелли КАЛАШНИКОВА.
10 ноября исполняется 100 лет со дня рождения легендарного советского и российского конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова. Этой дате посвящена открывающаяся в Музее Победы 24 сентября передвижная выставка "Калашников. Солдат. Конструктор. Легенда", в которую вошли рассекреченные документы, раритетные фотографии, личные вещи, позволяющие по-новому взглянуть на многогранную личность солдата Великой Отечественной войны, конструктора на большом оборонном предприятии, депутата Верховного Совета, эксперта в области стрелкового оружия, общественного деятеля. О разностороннем человеке, об уникальной выставке, исторической памяти и о патриотическом воспитании молодежи пойдет речь на мероприятии.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/