Бывшего вице-мэра Кишинева доставили в прокуратуру

КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Бывший вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву в пятницу доставлен в прокуратуру для дачи показаний, его подозревают в незаконном отчуждении участков под застройку в молдавской столице, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Генпрокуратуры Эмил Гайтур.

"Столичная прокуратура проводит действия уголовного характера в отношении Нистора Грозаву по подозрению в незаконном отчуждении строительных участков в Кишиневе. На основании этих следственных действий будет принято решение о дальнейших превентивных мерах в отношении Грозаву", - сказал Гайтур.

По его словам, речь идет о трех уголовных делах, которые были возбуждены 9 сентября. Тогда был установлен факт создания преступной схемы по незаконной сдаче земельных участков под застройку при помощи заключения контрактов аренды. Фигурантами дела стали десять бывших и действующих чиновников, юридических и физических лиц. В отношении чиновников речь идет о превышении полномочий.