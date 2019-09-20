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РИА Новости

Бывшего вице-мэра Кишинева доставили в прокуратуру

11:38 20.09.2019
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Бывший вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву в пятницу доставлен в прокуратуру для дачи показаний, его подозревают в незаконном отчуждении участков под застройку в молдавской столице, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Генпрокуратуры Эмил Гайтур.
"Столичная прокуратура проводит действия уголовного характера в отношении Нистора Грозаву по подозрению в незаконном отчуждении строительных участков в Кишиневе. На основании этих следственных действий будет принято решение о дальнейших превентивных мерах в отношении Грозаву", - сказал Гайтур.
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По его словам, речь идет о трех уголовных делах, которые были возбуждены 9 сентября. Тогда был установлен факт создания преступной схемы по незаконной сдаче земельных участков под застройку при помощи заключения контрактов аренды. Фигурантами дела стали десять бывших и действующих чиновников, юридических и физических лиц. В отношении чиновников речь идет о превышении полномочий.
Гайтур сообщил, что сейчас Грозаву находится в прокуратуре, где дает показания. Ранее прокуратура отмечала, что подозреваемым по этим делам грозит до десяти лет лишения свободы, а также выплата штрафов.
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