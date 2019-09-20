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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Только венесуэльцы могут решить проблемы своей страны, заявила Захарова

11:32 20.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
© РИА Новости / Стрингер
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Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия надеется, что правительство и оппозиция Венесуэлы будут энергично работать над решением проблем страны, убеждена, что только сами венесуэльцы могут найти решение противоречий, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы также приветствуем достигнутое правительством и конструктивной оппозицией соглашение, так как оно открывает путь к предметному разговору различных партий, которые готовы поставить судьбы Венесуэлы и ее народа превыше своих политических амбиций. Мы также хотели бы выразить надежду, что работа сторон пойдет энергично и добросовестно. Мы также убеждены, что только сами венесуэльцы могут найти устойчивое решение накопившихся противоречий", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее президент Николас Мадуро объявил о возобновлении диалога с оппозицией при поддержке правительства Норвегии, в этот раз на острове Барбадос, 8 июля. По его словам, были установлены шесть пунктов, по которым будет вестись дискуссия, они касаются всех сфер жизни страны - экономики, политики, культуры, социальной сферы.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоМария ЗахароваНиколас МадуроМИД РФВенесуэлаРоссияВ мире
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