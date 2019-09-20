Только венесуэльцы могут решить проблемы своей страны, заявила Захарова

"Мы также приветствуем достигнутое правительством и конструктивной оппозицией соглашение, так как оно открывает путь к предметному разговору различных партий, которые готовы поставить судьбы Венесуэлы и ее народа превыше своих политических амбиций. Мы также хотели бы выразить надежду, что работа сторон пойдет энергично и добросовестно. Мы также убеждены, что только сами венесуэльцы могут найти устойчивое решение накопившихся противоречий", - сказала Захарова на брифинге.