Только венесуэльцы могут решить проблемы своей страны, заявила Захарова

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия надеется, что правительство и оппозиция Венесуэлы будут энергично работать над решением проблем страны, убеждена, что только сами венесуэльцы могут найти решение противоречий, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы также приветствуем достигнутое правительством и конструктивной оппозицией соглашение, так как оно открывает путь к предметному разговору различных партий, которые готовы поставить судьбы Венесуэлы и ее народа превыше своих политических амбиций. Мы также хотели бы выразить надежду, что работа сторон пойдет энергично и добросовестно. Мы также убеждены, что только сами венесуэльцы могут найти устойчивое решение накопившихся противоречий", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее президент Николас Мадуро объявил о возобновлении диалога с оппозицией при поддержке правительства Норвегии, в этот раз на острове Барбадос, 8 июля. По его словам, были установлены шесть пунктов, по которым будет вестись дискуссия, они касаются всех сфер жизни страны - экономики, политики, культуры, социальной сферы.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.