СК раскрыл детали убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске

БРЯНСК/МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Брянске двух сотрудников спецсвязи застрелили в ходе ограбления, говорится в релизе на сайте СК РФ, в котором о судьбе денег ничего не сообщается.

По данным СК, в ночь на пятницу на отдел специальной связи в Брянске напали вооруженные люди.

"Двое сотрудников специальной связи, находившиеся на дежурстве, погибли при исполнении должностных обязанностей от полученных огнестрельных ранений. Целью нападения явились доставляемые спецсвязью наличные денежные средства", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, после нападения преступники пытались скрыть следы и подожгли служебное помещение. Следователи завели уголовное дело по статьям "Убийство", "Разбой" и "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". На месте продолжает работать следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции ведут комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению личностей и местонахождения преступников.