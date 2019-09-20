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РИА Новости

СК раскрыл детали убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске

11:29 20.09.2019 (обновлено: 16:18 20.09.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
БРЯНСК/МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Брянске двух сотрудников спецсвязи застрелили в ходе ограбления, говорится в релизе на сайте СК РФ, в котором о судьбе денег ничего не сообщается.
По данным СК, в ночь на пятницу на отдел специальной связи в Брянске напали вооруженные люди.
"Двое сотрудников специальной связи, находившиеся на дежурстве, погибли при исполнении должностных обязанностей от полученных огнестрельных ранений. Целью нападения явились доставляемые спецсвязью наличные денежные средства", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, после нападения преступники пытались скрыть следы и подожгли служебное помещение. Следователи завели уголовное дело по статьям "Убийство", "Разбой" и "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". На месте продолжает работать следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции ведут комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению личностей и местонахождения преступников.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что двух сотрудников отделения спецсвязи обнаружили застреленными на территории железнодорожного вокзала в Брянске.
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