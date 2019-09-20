СМИ: банки планируют оценивать клиентов по кредитным историям родственников

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Более десяти российских банков тестируют новую методику оценки клиентов на основе кредитных историй их родственников, сообщил РБК со ссылкой на генерального директора бюро кредитных историй "Эквифакс" Олега Лагуткина.
Собеседник агентства заявил, что методика предполагает оценку кредитного поведения только ближайшего окружения заемщика. Данные о самом клиенте при этом не используются.
Таким образом, на кредитном рейтинге заемщика могут негативно отразиться просрочки его родственников.
Сейчас система содержит информацию о почти 60 миллионах граждан. Как сообщили в "Эквифаксе", вероятность того, что в базе найдутся сведения хотя бы об одном родственнике, составляет 80%.