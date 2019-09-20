СМИ: банки планируют оценивать клиентов по кредитным историям родственников

Собеседник агентства заявил, что методика предполагает оценку кредитного поведения только ближайшего окружения заемщика. Данные о самом клиенте при этом не используются.

Сейчас система содержит информацию о почти 60 миллионах граждан. Как сообщили в "Эквифаксе", вероятность того, что в базе найдутся сведения хотя бы об одном родственнике, составляет 80%.