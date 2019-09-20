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РИА Новости

В Техасе два человека погибли из-за шторма "Имельда"

11:27 20.09.2019 (обновлено: 11:30 20.09.2019)
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© AP Photo / John RaouxАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США
© AP Photo / John Raoux
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате тропического шторма "Имельда", обрушившегося на территорию штата Техас в США, сотни рейсов отменены в аэропорту Хьюстона, сообщает телеканал Fox News.
Одиннадцатый в этом сезоне циклон вплотную приблизился к побережью Техаса днем во вторник. Позднее он набрал силу тропического шторма.
По данным телеканала, тропический шторм принес на территорию штата сильные ливни, вызвавшие наводнения. Одной из жертв стал 19-летний молодой человек, которого ударило током, когда он пытался спасти из воды свою лошадь. Также в районе города Хьюстон погиб мужчина средних лет, пытавшийся на грузовике проехать по затопленной на 2,5 метра дороге.
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Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о возможности наводнений, при этом заявив, что "количество осадков, которые могут быть опасны для жизни", уже уменьшилось. Местные власти спасли и эвакуировали около тысячи человек.
Международный аэропорт в Хьюстоне перестал принимать рейсы, и лишь несколько самолетов смогли вылететь. По данным телеканала, в общей сложности были отменены около 700 рейсов, 200 были задержаны. Ожидается, что работа аэропорта нормализуется в пятницу.
Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил 13 округов, сильнее всего страдающих от наводнений, зонами бедствия. На территории штата без света остаются по меньшей мере 35 тысяч потребителей.
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