Комиссия Госдумы обсудит публикацию DW о Кавказе 2009 года

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил РИА Новости, что на заседании думской комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ он поднимет для обсуждения с представителями Роскомнадзора вопрос о публикации Deutsche Welle 2009 года, радиокомпания рискует лишиться возможности работать в России.

Шхагошев пояснил, что речь идёт о публикации 2009 года об идее организовать структуру с участием США, ЕС и Турции в связи с проблемой "потери Россией Северного Кавказа". "Они обязаны будут прийти и объясниться. Если объяснений не будет, а они, на наш взгляд, почти невозможны, то Deutsche Welle в России делать нечего. Это надо фундаментально этим заняться, и Государственная дума намерена идти до конца", - сказал депутат.

В пятницу в Госдуме состоится очередное заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ. "О Deutsche Welle тоже пойдёт разговор. Они повторно приглашены. Пока они не дали нам ответ, но в любом случае там будут представители Роскомнадзора, и, конечно, этот вопрос тоже подниму", - сообщил Шхагошев.

Он также указал на необходимость комплексного подхода к решению и призвал подключиться МИД и Роскомнадзор. "Я убеждён, что результат будет один - Deutsche Welle у нас или не будут работать, или они будут признаны как НКО, или же просто их лишат аккредитации. С такой политической целью и такими действиями Deutsche Welle работать (в России - ред.) не может", - заключил парламентарий.

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев отказался обсуждать работу телерадиокомпании Deutsche Welle вне России, как предложило ранее руководство немецкого СМИ.

Руководство Deutsche Welle отказалось участвовать в заседании комиссии Госдумы. Глава администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хоффманн также пригласил Пискарева приехать в Бонн или Берлин на встречу с генеральным директором Deutsche Welle "для более детального обсуждения вопроса".