СК обвинил депутата гордумы Нижнего Новгорода в злоупотреблении доверием

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен — РИА Новости. Уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием возбуждено в отношении генерального директора управляющей компании, являющегося депутатом городской думы Нижнего Новгорода, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Следствием установлено, что управляющая компания в полном объеме не перечислила денежные средства за потребленную электрическую энергию, поступившие от населения в феврале 2019 года. Задолженность управляющей компании перед ресурсоснабжающей организацией за февраль 2019 года превысила 5 миллионов рублей.