СК обвинил депутата гордумы Нижнего Новгорода в злоупотреблении доверием

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен — РИА Новости. Уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием возбуждено в отношении генерального директора управляющей компании, являющегося депутатом городской думы Нижнего Новгорода, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Следствием установлено, что управляющая компания в полном объеме не перечислила денежные средства за потребленную электрическую энергию, поступившие от населения в феврале 2019 года. Задолженность управляющей компании перед ресурсоснабжающей организацией за февраль 2019 года превысила 5 миллионов рублей.
"В отношении гендиректора управляющей компании возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Следователи СК устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о генеральном директоре управляющей компании "Наш дом", депутате гордумы Нижнего Новгорода Юрии Яшенкове.
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