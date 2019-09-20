Алла Бута рассказала об отношении охраны американской тюрьмы к ее супругу

БАНГКОК, 20 сен – РИА Новости. Охрана американской тюрьмы Мэрион относится к российскому бизнесмену Виктору Буту, отбывающему там 25-летний срок, с большим уважением, рассказала РИА Новости по телефону из города Мэрион в США жена россиянина Алла Бут.

"Весь персонал тюрьмы, включая охрану и начальство, относится к Виктору с большим уважением. Это уважение распространяется и на нас, его семью", - рассказала она.

"Был такой казус, когда мы сидели, ожидая первого за семь лет свидания с Виктором: во внешнее помещение тюрьмы, где мы были, зашел охранник и спросил у своего коллеги, который сопровождал нас и российского дипломата, приехавшего из Нью-Йорка вместе с нами – "что, очередная комиссия из Вашингтона"? Охранник ответил – "нет, это жена и дочь Виктора Бута", - рассказала Бут.

После этого, продолжила она, все охранники, находившиеся на дежурстве, по очереди стали выходить во внешнее помещение, чтобы увидеть семью Виктора Бута и поздороваться с его женой и дочерью.

"Никакого враждебного отношения ни к Виктору, ни к нам, ни к России у этих людей нет. То, как они себя ведут по отношению к нам, никак не вяжется с антироссийской истерикой, которую мы каждый день тут наблюдаем в американских СМИ", - отметила Алла Бут.

В предыдущий раз Виктор и Алла Бут виделись в 2012 году в Нью-Йорке, когда был оглашен приговор по делу Бута в американском федеральном суде. Длительное время у семьи Бут не было средств на поездку, так как все деньги уходили на подготовку апелляций. Затем потребовалось время на получение разрешения на посещение российского бизнесмена в тюрьме, так как он находился на "режиме особого контроля ФБР". После этого, по той же причине, жене и дочери Бута пришлось ждать получения американских виз почти год.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".