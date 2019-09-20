Супруга Виктора Бута рассказала о свидании с мужем в тюрьме

БАНГКОК, 20 сен – РИА Новости. Жена российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в американской тюрьме 25-летний срок, рассказала РИА Новости по телефону из США о первом за семь лет свидании с мужем.

"Главное, что случилось на этой встрече: мы поняли, что мы по-прежнему очень близкие друг другу люди", - сказала Алла Бут.

"Пока мы разговаривали регулярно, все эти годы, только по телефону, это как-то само собой разумелось и об этом не думалось. И обсуждали мы больше вопросы защиты Виктора в американских судах, попытки пересмотра дела, то есть практические, насущные вопросы. Виктор вообще сдержанный человек, а часто проявлять эмоции по телефону в нашей ситуации – только душу рвать", - сказала она.

"Но сейчас, глаза в глаза, это вдруг стало сразу очень ясно и очень важно для обоих, и прорвалось наверх то, как мы ждали этой встречи все эти годы. Я, честно говоря, на первом свидании разревелась. Сегодня, на втором свидании, мне уже было спокойнее на душе", - сказала Алла Бут.

Она добавила, что когда увидела мужа на первом свидании, ей показалось, что он похудел еще сильнее, чем был на фотографии, которую прислал ей из тюрьмы несколько лет назад.

"Мне показалось, что он совсем отощал, и стало сразу так больно… Но это, конечно, эмоции меня вели… Вот сегодня посмотрела на него еще раз, и увидела совсем другое: он в прекрасной форме, такой жилистый и мускулистый, загорелый индийский йог", - сказала она.

"Виктор умудряется в условиях тюрьмы жестко контролировать свое питание, действительно постоянно занимается йогой и спортом, и я это отлично знала из телефонных разговоров, но когда в первый раз увидела своими глазами, не на фотографии, как он сильно похудел, все эти знания куда-то сразу улетучились", - добавила Алла Бут.

В предыдущий раз Виктор и Алла Бут виделись в 2012 году в Нью-Йорке, когда был оглашен приговор по делу Бута в американском федеральном суде. Длительное время у семьи Бут не было средств на поездку, так как все деньги уходили на подготовку апелляций и попыток пересмотра дела в американских судах. Затем потребовалось время на получение разрешения на посещение российского бизнесмена в тюрьме, так как он находился на "режиме особого контроля ФБР" как человек, которого американские правоохранительные органы считают причастным к терроризму. После этого, по той же причине, жене и дочери Бута пришлось ждать получения американских виз почти год, и вместо двухлетних многократных они получили однократные двухмесячные визы.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".