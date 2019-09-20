На западе Москвы ограничат движение в выходные из-за закрытия станций метро

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Движение на западе Москвы в районе закрытых станций Филевской линии метро ограничат в выходные для обеспечения приоритетного проезда городского транспорта, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

Ранее пресс-служба столичной подземки сообщила, что в выходные 21 и 22 сентября будет закрыт участок Филевской линии Московского метрополитена от "Киевской" до "Кунцевской". Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 23 сентября, в 5.30.

"В связи с этим в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд городского транспорта. Ограничения движения будут действовать до 23 сентября", - сообщили в пресс-службе ЦОДД.

Отмечается, что для приоритетного проезда компенсационных маршрутов будет введена обособленная выделенная полоса на участке улицы Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.

Кроме того, для приоритетного движения городского транспорта будет введен запрет на остановку-стоянку на следующих улицах: на Украинском бульваре от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко; на участке улицы Барклая от улицы Большая Филевская до улицы Сеславинская; на набережной Тараса Шевченко будет недоступен парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар; а также запрет на остановку-стоянку введут на разворотной площадке в районе дома 2, корпус 1 по улице Новозаводская.

"Обращаем внимание водителей, что съезд на площадь Киевского вокзала будет запрещен, а с улицы Большая Дорогомиловская нельзя будет повернуть на набережные Тараса Шевченко и Бережковскую. Проехать на набережные можно будет по Кутузовскому проспекту или через разворот на Смоленской набережной", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, отмечается, что проезд по выделенной полосе на улице Большая Дорогомиловская будет разрешен только для общественного транспорта, доступ такси на время изменений будет ограничен.