Саратовец получил штраф за то, что угрожал полицейскому ножом

САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Суд назначил судебный штраф жителю Саратова, который угрожал полицейскому ножом, желая перестать быть иждивенцем в семье и попасть в тюрьму, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.

Суд установил, что утром 19 июля 19-летний молодой человек вблизи стационарного поста ДПС неподалеку от села Пристанное в окрестностях Саратова подошел к полицейскому и стал угрожать ему ножом, после чего был задержан.

"Юноша полностью признал вину, обосновав свой поступок желанием оказаться в местах лишения свободы, дабы не быть на иждивении у родственников. Молодой человек раскаялся в содеянном и принес извинения потерпевшему… Судом в отношении него прекращено уголовное преследование и применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.