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РИА Новости

Саратовец получил штраф за то, что угрожал полицейскому ножом

10:44 20.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Суд назначил судебный штраф жителю Саратова, который угрожал полицейскому ножом, желая перестать быть иждивенцем в семье и попасть в тюрьму, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.
Суд установил, что утром 19 июля 19-летний молодой человек вблизи стационарного поста ДПС неподалеку от села Пристанное в окрестностях Саратова подошел к полицейскому и стал угрожать ему ножом, после чего был задержан.
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"Юноша полностью признал вину, обосновав свой поступок желанием оказаться в местах лишения свободы, дабы не быть на иждивении у родственников. Молодой человек раскаялся в содеянном и принес извинения потерпевшему… Судом в отношении него прекращено уголовное преследование и применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что молодой человек обвинялся по статье УК РФ "Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".
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СаратовПроисшествия
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