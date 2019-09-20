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РИА Новости

Группа Аэрофлот за восемь месяцев увеличила перевозку пассажиров на 11,4%

10:31 20.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПассажиры выходят из самолета авиакомпании "Аэрофлот"
Пассажиры выходят из самолета авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 сен – ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" (далее "Группа") и авиакомпании "Аэрофлот — российские авиалинии" (далее "Компания") за август и восемь месяцев 2019 года[1].
Основные операционные показатели в январе – августе 2019 года
За восемь месяцев 2019 года Группа "Аэрофлот" перевезла 41,0 млн пассажиров, что на 11,4% превышает результат аналогичного периода 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 25,2 млн пассажиров, на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Пассажирооборот Группы увеличился на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании — на 6,6%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 13,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании — на 8,0%.
Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 0,9 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 82,4%, по Компании показатель снизился на 1,1 п.п., до 80,0%.
Основные операционные показатели в августе 2019 года
В августе 2019 года Группа "Аэрофлот" перевезла 6,4 млн пассажиров, что на 7,1% превышает результат за август 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 3,7 млн пассажиров, на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Пассажирооборот Группы "Аэрофлот" увеличился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" — на 1,2%. Рост предельного пассажирооборота составил 8,0% для Группы и 3,0% для Компании.
Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 1,0 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 90,2%. По авиакомпании "Аэрофлот" процент занятости пассажирских кресел снизился на 1,6 п.п., до 87,8%.
Парк воздушных судов
В августе 2019 года изменений в парке Группы "Аэрофлот" не произошло. По состоянию на 31 августа 2019 года эксплуатируемый парк Группы "Аэрофлот" и авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 364 и 249 воздушных судов соответственно.
Контакты для инвесторов:
Аэрофлот
Отдел по связям с инвесторами
+7 (495) 258-06-86
ir@aeroflot.ru
Контакты для СМИ:
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[1] По данным управленческого учета.
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