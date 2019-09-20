Группа Аэрофлот за восемь месяцев увеличила перевозку пассажиров на 11,4%

МОСКВА, 20 сен – ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" (далее "Группа") и авиакомпании "Аэрофлот — российские авиалинии" (далее "Компания") за август и восемь месяцев 2019 года ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" (далее "Группа") и авиакомпании "Аэрофлот — российские авиалинии" (далее "Компания") за август и восемь месяцев 2019 года [1]

Основные операционные показатели в январе – августе 2019 года

За восемь месяцев 2019 года Группа "Аэрофлот" перевезла 41,0 млн пассажиров, что на 11,4% превышает результат аналогичного периода 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 25,2 млн пассажиров, на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пассажирооборот Группы увеличился на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании — на 6,6%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 13,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании — на 8,0%.

Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 0,9 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 82,4%, по Компании показатель снизился на 1,1 п.п., до 80,0%.

Основные операционные показатели в августе 2019 года

В августе 2019 года Группа "Аэрофлот" перевезла 6,4 млн пассажиров, что на 7,1% превышает результат за август 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 3,7 млн пассажиров, на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пассажирооборот Группы "Аэрофлот" увеличился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" — на 1,2%. Рост предельного пассажирооборота составил 8,0% для Группы и 3,0% для Компании.

Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 1,0 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 90,2%. По авиакомпании "Аэрофлот" процент занятости пассажирских кресел снизился на 1,6 п.п., до 87,8%.

Парк воздушных судов

В августе 2019 года изменений в парке Группы "Аэрофлот" не произошло. По состоянию на 31 августа 2019 года эксплуатируемый парк Группы "Аэрофлот" и авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 364 и 249 воздушных судов соответственно.

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