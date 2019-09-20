В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 32 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 19, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 32 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Латакия – десять, Алеппо – девять, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – пять, Идлиб – девять, Хама – два, Алеппо – три", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток Центр по примирению гуманитарных акций не проводил.