В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 32 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Латакия – десять, Алеппо – девять, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – пять, Идлиб – девять, Хама – два, Алеппо – три", - говорится в сообщении.