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РИА Новости

В Госдуму внесли проект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии

10:14 20.09.2019
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / В здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии (так называемого срока дожития - времени, которое человек будет получать пенсию) на 2020 год, предполагается, что этот период вырастет на полгода - с 252 до 258 месяцев, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2020 год устанавливается продолжительностью 258 месяцев", - говорится в проекте закона.
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Как ранее планировали в Минтруде, в соответствии с методикой, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии при ее назначении застрахованным лицам – мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет, на 2020 год должен составить 263 месяца.
Однако, для недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в соответствии с методикой законопроектом предлагается ее повышение на полгода – с 252 до 258 месяцев.
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