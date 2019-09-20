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РИА Новости

Россиян предупредили о возможных проблемах с транспортом в Гонконге

09:54 20.09.2019
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© REUTERS / Thomas PeterПротестующие в Гонконге, Китай. 24 августа 2019
Протестующие в Гонконге, Китай. 24 августа 2019
© REUTERS / Thomas Peter
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Гонконге предупреждает российских граждан о вероятных перебоях в работе общественного транспорта из-за возможных протестов в специальном административной районе КНР в ближайшие дни.
"По информации, размещенной в социальных сетях, новые протестные акции в Гонконге запланированы на 20 сентября (пятница) в районах Central и University of Hong Kong; 21 сентября (суббота) в районах Tuen Mun, Yuen Long, а также, возможно, на подъездах к аэропорту, 22 сентября (воскресенье) в районах Hung Hom, To Kwa Wan, Sha Tin. В этой связи вероятны перебои в работе общественного транспорта", - говорится в сообщении российского генконсульства в Facebook.
Участники акции протеста в Гонконге.
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В связи с этим генконсульство РФ также настоятельно рекомендовало россиянам воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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