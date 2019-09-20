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РИА Новости

На Украине более десяти человек отравились после посещения кафе

09:43 20.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль скорой помощи на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Более 10 человек попали в больницу с отравлением после посещения кафе города Дубно Ровенской области Украины, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, 19 сентября в Госслужбу по ЧС поступила информация, что в Дубненскую центральную больницу доставлены 11 человек с подозрением на отравление.
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"Восемнадцатого сентября они употребляли пищу в магазине-кафетерии "На Паненской" в городе Дубно", - говорится в сообщении.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
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