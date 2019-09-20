На Украине более десяти человек отравились после посещения кафе

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Более 10 человек попали в больницу с отравлением после посещения кафе города Дубно Ровенской области Украины, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, 19 сентября в Госслужбу по ЧС поступила информация, что в Дубненскую центральную больницу доставлены 11 человек с подозрением на отравление.

"Восемнадцатого сентября они употребляли пищу в магазине-кафетерии "На Паненской" в городе Дубно", - говорится в сообщении.