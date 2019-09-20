Премьер Узбекистана объяснил, почему власти решили построить АЭС

ТАШКЕНТ, 20 сен - РИА Новости. Власти Узбекистана приняли решение о строительстве первой атомной электростанции (АЭС) в стране, так как были уверены в ее высочайшей степени безопасности, заявил премьер-министр Абдулла Арипов.

В Ташкенте в пятницу открылся форум "Первый диалог министров энергетики стран Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Мероприятие организовано при участии Азиатского банка развития (АБР).

"Изучив современные тенденции развития науки и технологий, различные варианты развития энергетической отрасли... мы приняли решение о создании собственной атомной энергетики", - говорится в послании Арипова участникам форума, которое зачитал министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов.

Премьер отметил, что при выборе узбекская сторона учла все возможные факторы и обстоятельства - уменьшение углеродных выбросов, экономическую целесообразность и конкурентоспособность. "Но самое главное - высочайшая степень безопасности современных атомных электростанций", - добавил Арипов.

По его словам, в результате запуска АЭС Узбекистан будет обеспечен дополнительной стабильной низкоуглеродной генерацией почти на 2,5 ГВт с безусловным выполнением требований Парижского соглашения по вредным выбросам в атмосферу.

В начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.