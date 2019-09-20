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РИА Новости

Жительницу Красноярского края заподозрили в пропаганде терроризма

09:14 20.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сотрудники ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Жительница Красноярского края вместе с двумя детьми вернулась из Сирии и занялась пропагандой терроризма в интернете, в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка ФСБ.
"Пресечена преступная деятельность 35-летней жительницы Красноярского края, вернувшейся из САР и подозреваемой в совершении преступления террористической направленности", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что в 2009 году женщина вышла замуж за террориста и уехала в Дагестан. Впоследствии террорист был ликвидирован, и в 2012 году она уехала в Сирию, где вновь вышла замуж за подозреваемого в терроризме и родила ему двух детей. Впоследствии она вернулась в Красноярск и размещала в интернете материалы, пропагандирующие терроризм.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ, максимальное наказание по которой - лишение свободы на срок до семи лет. Задержана ли подозреваемая, в пресс-службе не уточняют.
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ФСБ РФКрасноярский крайСирияРоссияПроисшествия
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