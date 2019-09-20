Жительницу Красноярского края заподозрили в пропаганде терроризма

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Жительница Красноярского края вместе с двумя детьми вернулась из Сирии и занялась пропагандой терроризма в интернете, в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка ФСБ.

В ведомстве отметили, что в 2009 году женщина вышла замуж за террориста и уехала в Дагестан. Впоследствии террорист был ликвидирован, и в 2012 году она уехала в Сирию, где вновь вышла замуж за подозреваемого в терроризме и родила ему двух детей. Впоследствии она вернулась в Красноярск и размещала в интернете материалы, пропагандирующие терроризм.