В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Более 50 детей обратились за медпомощью после отравления в школьной столовой в Одессе, сообщила в пятницу Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 15-19 сентября в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом "пищевое отравление" обратились 53 ученика школы №11 города Одесса, которые употребляли пищу в школьной столовой", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По состоянию на утро пятницы на стационарном лечении находятся пять человек.