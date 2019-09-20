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РИА Новости

В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей

08:42 20.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСкорая помощь на Украине
Скорая помощь на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Скорая помощь на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Более 50 детей обратились за медпомощью после отравления в школьной столовой в Одессе, сообщила в пятницу Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В течение 15-19 сентября в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом "пищевое отравление" обратились 53 ученика школы №11 города Одесса, которые употребляли пищу в школьной столовой", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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По состоянию на утро пятницы на стационарном лечении находятся пять человек.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
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