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РИА Новости

Москвичи совершили более 35 миллионов поездок на скоростных автобусах

08:12 20.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры садятся в автобус на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Пассажиры садятся в автобус на одной из улиц в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москвичи и гости столицы совершили более 35 миллионов поездок на автобусах полуэкспрессных направлений с начала 2019 года, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
На полуэкспрессных направлениях предусмотрены только самые востребованные остановки: возле ТПУ, соцобъектов, станций метро, МЦК и железнодорожных платформ.
"С начала года пассажиры воспользовались скоростными автобусами более 35 миллионов раз", - приводятся на сайте слова первого заместителя генерального директора Мосгортранса Бориса Ткачука.
Как сообщается, горожане совершают более одного миллиона поездок на таких автобусах каждую неделю. Всего в Москве работают 14 полуэкспрессных маршрутов.
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