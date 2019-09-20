Москвичи совершили более 35 миллионов поездок на скоростных автобусах

Пассажиры садятся в автобус на одной из улиц в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москвичи и гости столицы совершили более 35 миллионов поездок на автобусах полуэкспрессных направлений с начала 2019 года, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

На полуэкспрессных направлениях предусмотрены только самые востребованные остановки: возле ТПУ, соцобъектов, станций метро, МЦК и железнодорожных платформ.

"С начала года пассажиры воспользовались скоростными автобусами более 35 миллионов раз", - приводятся на сайте слова первого заместителя генерального директора Мосгортранса Бориса Ткачука.