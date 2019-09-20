Роскачество нашло следы пестицидов в детском яблочном пюре

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Роскачество проверило яблочное пюре 24 популярных торговых марок и нашло в семи образцах следы пестицидов.
Ведомство обнаружило в детском питании ничтожное количество пиримитанила, который используется для уничтожения плесеней и грибов в плодах. Еще в двух образцах специалисты нашли следы пропаргита, с помощью которого борются с клещами.
Всего в программу испытаний вошли 148 показателей безопасности и 32 показателя качества.
Для исследования отобрали торговые марки, которые производят продукцию в России, Белоруссии, Польше, Чехии, Сербии и Латвии. Детское питание исследованных марок стоит от 13 до 105 рублей за упаковку.
В Роскачестве отметили, что в детском пюре не должно быть искусственных красителей, консервантов, специй, а в гомогенизированном пюре (измельчённость компонентов до 0,3 мм), предназначенном для детей четырех-шести месяцев, в составе не должно быть даже сахара или соли.