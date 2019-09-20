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РИА Новости

В Приморье из больницы выписали пострадавших при взрыве гранаты

08:03 20.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБольница
Больница
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Больница. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 сен – РИА Новости. Пострадавших при взрыве гранаты в приморском городе Находка выписали из больницы после почти четырехнедельного лечения, сообщили РИА Новости в краевом департаменте здравоохранения.
Взрыв гранаты произошел 26 августа на первом этаже четырехэтажного дома в Находке, два человека погибли, двое были ранены. Разрушений здания не было. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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26 августа, 12:54РИА Новости
СК завел дело после гибели двух человек при взрыве гранаты в Находке
"Мужчина и женщина, пострадавшие при взрыве гранаты в жилом доме, после успешного лечения выписаны из Находкинской городской больницы", - сказал представитель крайздрава.
По словам врачей, обоим пострадавшим предстоит длительная реабилитация после тяжелых травм, специалисты дают благоприятный прогноз на выздоровление. Пострадавшие находились в больнице более трех недель – сначала им провели операции, затем восстановительное лечение.
"Минно-взрывные травмы – одни из самых сложных в лечении. Как правило, переломы открытые, сопровождаются множественными заведомо инфицированными ранами, из-за чего порой проблематично выполнить остеосинтез (фиксацию костных отломков - ред.). За последние двадцать лет, после того как минули лихие 90-е, таких пациентов у нас не было. Тем не менее, совместно с коллегами-реаниматологами мы самостоятельно успешно справились с такими тяжёлыми случаями. Заживление ран идёт без осложнений. Состояние пациентов удовлетворительное", - приводит департамент слова врио главного врача Находкинской городской больницы, травматолога-ортопеда Валерия Коляды, который оперировал одного из пострадавших.
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ПриморьеНаходкаОбщество
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