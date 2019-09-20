В Приморье из больницы выписали пострадавших при взрыве гранаты

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен – РИА Новости. Пострадавших при взрыве гранаты в приморском городе Находка выписали из больницы после почти четырехнедельного лечения, сообщили РИА Новости в краевом департаменте здравоохранения.

Взрыв гранаты произошел 26 августа на первом этаже четырехэтажного дома в Находке, два человека погибли, двое были ранены. Разрушений здания не было. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

"Мужчина и женщина, пострадавшие при взрыве гранаты в жилом доме, после успешного лечения выписаны из Находкинской городской больницы", - сказал представитель крайздрава.

По словам врачей, обоим пострадавшим предстоит длительная реабилитация после тяжелых травм, специалисты дают благоприятный прогноз на выздоровление. Пострадавшие находились в больнице более трех недель – сначала им провели операции, затем восстановительное лечение.