В Госдуме прокомментировали преследование крымских журналистов Киевом

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Украина, начав уголовное преследование крымских журналистов за участие в совещании ОБСЕ по правам человека, ставит под сомнение свое членство в этой организации, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Украинская прокуратура в четверг заявила, что возбудила дело против крымских журналистов, которые выехали с территории Крыма для участия в ежегодном совещании ОБСЕ в Варшаве.

"После таких решений в принципе нахождение Украины в ОБСЕ ставится под сомнение. ОБСЕ – это площадка для диалога, выстраивания отношений и корректировки внешней политики государств. Никого не позволительно лишать мнения и права голоса. Украине пора начать диалог с Россией и двигаться в сторону уважения и признания выбора крымчан жить на своей исторической родине", - сказал Шеремет.

Депутат призвал новые украинские власти быстрее "акклиматизироваться и выйти на цивилизованный путь развития".

На двухнедельном совещании ОБСЕ по правам человека, которое проходит в столице Польши, представители Украины при поддержке своих союзников, в частности, Канады и США, ежедневно пытаются прервать выступления представителей Крыма. До настоящего времени им это не удалось.