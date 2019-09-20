Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T07:46Z
https://ria.ru/20190920/1558874781.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155145/66/1551456601_0:33:2481:1428_1036x0_80_0_0_21b3e86366ec87fe635a20c9752285ad.jpg
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали преследование крымских журналистов Киевом

07:46 20.09.2019
597
© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Украина, начав уголовное преследование крымских журналистов за участие в совещании ОБСЕ по правам человека, ставит под сомнение свое членство в этой организации, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Украинская прокуратура в четверг заявила, что возбудила дело против крымских журналистов, которые выехали с территории Крыма для участия в ежегодном совещании ОБСЕ в Варшаве.
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
17 сентября, 14:31РИА Новости
Журналист призвал ОБСЕ отреагировать на международную блокаду Крыма
"После таких решений в принципе нахождение Украины в ОБСЕ ставится под сомнение. ОБСЕ – это площадка для диалога, выстраивания отношений и корректировки внешней политики государств. Никого не позволительно лишать мнения и права голоса. Украине пора начать диалог с Россией и двигаться в сторону уважения и признания выбора крымчан жить на своей исторической родине", - сказал Шеремет.
Депутат призвал новые украинские власти быстрее "акклиматизироваться и выйти на цивилизованный путь развития".
На двухнедельном совещании ОБСЕ по правам человека, которое проходит в столице Польши, представители Украины при поддержке своих союзников, в частности, Канады и США, ежедневно пытаются прервать выступления представителей Крыма. До настоящего времени им это не удалось.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
17 сентября, 21:30Радио Sputnik
Украина пригрозила полностью бойкотировать совещания ОБСЕ из-за Крыма
1800102
Обсудить 0
ОБСЕМихаил ШереметРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленского рассмешили шутки о России и Лукашенко
РИА
Новости
Народный банк Китая
Народный банк Китая понизил основную ставку LPR до 4,20%
Полицейские на дороге, которая ведет к дому бывшего президента Барака Обамы в Вашингтоне
Один человек погиб в результате стрельбы в Вашингтоне
Юрий Маленченко
Космонавту Юрию Маленченко отказали в новой должности из-за жены-американки
Лента
новостей
Шарль Жерар
Умер французский актер Шарль Жерар
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
СМИ связали жалобу американского разведчика на Трампа с Украиной
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
Сирийские боевики отказались выпускать мирных жителей из Идлиба
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Загадка "атаки дронов": она была выгодна многим, но только не Ирану
Сотрудники в офисе
Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В "Нафтогазе" оценили трехсторонние переговоры по газу
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступает на 17-м саммите Международной организации франкофонии в Ереване. 11 октября 2018
Новости политкорректности: восхищение чужим — это расизм
Бодрум. Туристы на пляже
СМИ: в турецком отеле двух детей из России облили горящим маслом
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
В США не хватает долларов: у американских банков кончились деньги
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о новых правилах призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
08:24В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина
08:18Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди
08:13В Кузбассе бухгалтер тратила бюджетные деньги на адвоката для сожителя
08:05Роскачество нашло следы пестицидов в детском яблочном пюре
08:04Тайфун "Тапа" принесет в Приморье штормовой ветер
08:03В Приморье из больницы выписали пострадавших при взрыве гранаты
07:57На Сахалине при нападении медведя погиб мужчина
07:46В Госдуме прокомментировали преследование крымских журналистов Киевом
Лента новостейМолния