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РИА Новости

Народный банк Китая понизил основную ставку LPR до 4,20%

07:32 20.09.2019 (обновлено: 08:01 20.09.2019)
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© flickr.com/bfishadow Народный банк Китая
Народный банк Китая
© flickr.com/bfishadow
ПЕКИН, 20 сен – РИА Новости. Народный банк Китая (Центробанк) в пятницу снизил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate), которая в прошлом месяце стала новым бенчмарком кредитования, свидетельствуют обнародованные в пятницу на сайте регулятора данные.
Новая годовая LPR в пятницу была установлена на уровне 4,20%, что на 5 базисных пунктов ниже предыдущей 4,25%. Эксперты ожидали дальнейшее снижение ставки и показатель совпал с прогнозами.
В свою очередь, новая пятилетняя LPR составила 4,85%, сохранившись на уровне августа, при том что аналитики прогнозировали ее понижение до 4,80%.
Народный банк Китая в конце августа объявил о реформе ключевой процентной ставки, чтобы помочь снизить затраты по займам для компаний и поддержать экономику, рост которой замедляется из-за торговой войны с США.
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В рамках реформы процентных ставок регулятор изменил ставку-ориентир для кредитов, выдаваемых банками. Теперь банки должны будут использовать LPR в качестве ориентира для расчета плавающих кредитных ставок, а не базовую банковскую кредитную ставку Народного банка Китая.
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