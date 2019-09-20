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РИА Новости

В ОДК рассказали о коммерческих перспективах новейшего двигателя ПД-14

04:49 20.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТурбовентиляторный двигатель ПД-14, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Турбовентиляторный двигатель ПД-14, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПЕКИН, 20 сен – РИА Новости. Новейший авиационный двигатель ПД-14 вызывает интерес в большом числе стран мира, так как может стать достойным конкурентом зарубежным двигателям, заявил РИА Новости представитель Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) на полях международной авиационной выставки в Пекине.
"Двигатель ПД-14 в октябре прошлого года получил сертификат типа Росавиации, это первый сертифицированный двигателей за последние 25 лет, созданный полностью в РФ, который мы разработали и производим с участием большинства предприятий ОДК", - рассказал представитель ОДК.
По его словам, интерес к двигателю в мире заметно возрос после того, как был получен сертификат типа, поскольку это означает возможность его применения на самолете МС-21, двигателем интересуются не только в Китае, им интересуется большое число стран, заинтересованных в том, чтобы использовать двигатели, не имеющие американских компонентов и не подпадающие под соответствующие экспортные ограничения.
Собеседник агентства указал, что "поскольку двигатель ПД-14 не уступает западным аналогам, конечно, и китайские партнеры, и российские клиенты, и другие страны стали интересоваться этими двигателями".
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Он рассказал, что на прошедшей в августе выставке МАКС "у нас были делегации из более чем 20 стран, которым мы представляли двигатель ПД-14 - это были делегации и из Азии, наши традиционные партнеры из стран Юго-Восточной Азии, страны Северной Африки и Ближнего Востока, страны Латинской Америки, интересуются двигателями, практически все страны".
При этом, отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры по этому двигателю с китайской стороной, он отметил, что "с китайскими партнерами мы, конечно, ведем постоянный диалог". "Их интерес к сотрудничеству с нами вполне объясним, у нас есть большой опыт создания двигателей в самых разных направлениях, для боевой авиации, для гражданской и транспортной авиации, для морской и вертолетной техники, ракетной отрасли", - указал собеседник агентства.
Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300. Это первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации и первый отечественный двигатель. В настоящее время МС-21-300 проходит испытания с двигателями Pratt & Whitney PW1400G. Серийное производство ПД-14 планируется начать в 2020 году.
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Объединенная двигателестроительная корпорацияМС-21РосавиацияКитайРоссияБезопасностьЭкономика
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