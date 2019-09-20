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РИА Новости

В ОДК рассказали о планах выпуска двигателей ПД-35

04:46 20.09.2019 (обновлено: 04:47 20.09.2019)
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© AP Photo / Kin CheungПрезентация макета российско-китайского самолета CR929 на Чжухайском авиасалоне
Презентация макета российско-китайского самолета CR929 на Чжухайском авиасалоне
© AP Photo / Kin Cheung
Презентация макета российско-китайского самолета CR929 на Чжухайском авиасалоне
ПЕКИН, 20 сен – РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация заинтересована в участии в проекте широкофюзеляжного российско-китайского самолета CR929 и планирует синхронизировать выход на рынок двигателя ПД-35 с выходом лайнера, заявил РИА Новости представитель ОДК (входит в Ростех) на полях международной авиационной выставки в Пекине.
"Одним из направлений сотрудничества с Китаем является создание перспективного двигателя широкофюзеляжного самолета CR929. Нам этот проект, конечно, очень интересен: ни в России, ни в Советском Союзе такого двигателя не было, и для нас это большой вызов - сделать его не хуже, чем у конкурентов, а, возможно, даже превосходящим по определенным техническим или эксплуатационных характеристикам", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что программа ПД-35 предполагает разработку и освоение целого ряда перспективных материалов и технологий.
"Мы планируем, что выход нашего двигателя на рынок будет синхронизирован с выходом самолета CR929. Мы делаем все, чтобы, как только будет готов самолет, у нас был бы уже готовый двигатель", - отметил он.
Россия и Китай намерены реализовать планы по созданию CR929 к 2025-2027 годам. По замыслу сторон, создаваемый лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит конкуренцию самолетам других ведущих мировых авиапроизводителей - европейского Airbus и американского Boeing — и займет существенную долю рынка не только в России и Китае, но и в других странах. Стоимость программы на данный момент оценивается в диапазоне 13-20 миллиардов долларов. Первый полет самолета ожидается в 2025 году.
Макет российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
30 августа, 10:49Россия-Китай: Главное
Инженерный центр появится в рамках проекта РФ-КНР самолета CR929
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Объединенная двигателестроительная корпорацияКитайРоссияБезопасностьЭкономика
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