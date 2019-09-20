Белый дом отказался разглашать детали жалобы разведчика на Трампа

Издание Washington Post ранее опубликовало статью, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что некий сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре Трампа с неназванным иностранным лидером. С кем и о чем разговаривал президент США, неизвестно, но беседа содержала некое обещание, из-за которого разведчик забил тревогу. Один из бывших чиновников заявил газете, что разговор был по телефону. По данным издания, жалоба была подана 12 августа.

Позднее газета со ссылкой на двух бывших чиновников указала, что жалобу подал представитель американской разведки на Украине, а "за две с половиной недели до ее подачи Трамп говорил с украинским президентом Владимиром Зеленским". Сам Трамп после первой публикации назвал ее фейком, заявив, что "когда я говорю по телефону с иностранным лидером, я понимаю, что может быть много людей из различных учреждений в США, которые слушают (разговор), не говоря уже о тех, кто в другой стране".