Белый дом отказался разглашать детали жалобы разведчика на Трампа

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не станет делиться деталями жалобы разведчика, утверждавшего, что президент якобы выдал секретную информацию в телефонном разговоре с одним из зарубежных лидеров, сообщает издание Politico.
По словам нескольких законодателей, присутствовавших на секретном совещании, где инспектор разведывательного сообщества Майкл Аткинсон говорил о поданной жалобе, исполняющий обязанности главы национальной разведки Джозеф Магуайр отказался предоставлять детали жалобы законодателям, пишет газета.
Председатель комитета по разведке Адам Шифф пригрозил администрации судом, если детали жалобы не будут раскрыты конгрессу.
Издание Washington Post ранее опубликовало статью, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что некий сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре Трампа с неназванным иностранным лидером. С кем и о чем разговаривал президент США, неизвестно, но беседа содержала некое обещание, из-за которого разведчик забил тревогу. Один из бывших чиновников заявил газете, что разговор был по телефону. По данным издания, жалоба была подана 12 августа.
Позднее газета со ссылкой на двух бывших чиновников указала, что жалобу подал представитель американской разведки на Украине, а "за две с половиной недели до ее подачи Трамп говорил с украинским президентом Владимиром Зеленским". Сам Трамп после первой публикации назвал ее фейком, заявив, что "когда я говорю по телефону с иностранным лидером, я понимаю, что может быть много людей из различных учреждений в США, которые слушают (разговор), не говоря уже о тех, кто в другой стране".