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РИА Новости

Спасатели ТОФ эвакуировали "космический корабль" в рамках учений

03:41 20.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСпасательный глубоководный аппарат "Бестер-1"
Спасательный глубоководный аппарат Бестер-1
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Спасательный глубоководный аппарат "Бестер-1"
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Спасательный отряд Тихоокеанского флота вместе с морской авиацией ТОФ в рамках учений нашел и эвакуировал приводнившийся "спускаемый аппарат" космического корабля, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
По его словам, со спасательного буксира "Алатау" на воду был сброшен макет спускаемой капсулы с сигнальными радиомаяками.
"Для осмотра морской акватории и поиска спускаемого аппарата привлекалась морская авиация ТОФ. Самолет Ан-26 с группой спасателей на борту вышел в точку предполагаемого нахождения объекта. При необходимости спасатели были готовы десантироваться с парашютом для осмотра и оценки состояния приводнившегося аппарат", - сказал Воскресенский.
Он отметил, что действия по обнаружению, буксировке спускаемого аппарата и его подъему на палубу судна были отработаны успешно.
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