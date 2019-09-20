Спасатели ТОФ эвакуировали "космический корабль" в рамках учений

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Спасательный отряд Тихоокеанского флота вместе с морской авиацией ТОФ в рамках учений нашел и эвакуировал приводнившийся "спускаемый аппарат" космического корабля, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

По его словам, со спасательного буксира "Алатау" на воду был сброшен макет спускаемой капсулы с сигнальными радиомаяками.

"Для осмотра морской акватории и поиска спускаемого аппарата привлекалась морская авиация ТОФ. Самолет Ан-26 с группой спасателей на борту вышел в точку предполагаемого нахождения объекта. При необходимости спасатели были готовы десантироваться с парашютом для осмотра и оценки состояния приводнившегося аппарат", - сказал Воскресенский.