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РИА Новости

Эксперт рассказал о необходимых изменениях в предупреждении масштабных ЧС

03:21 20.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири. Архивное фото
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Работа по предупреждению участившихся крупномасштабных природных бедствий на территории России из-за глобального потепления климата должна стать системной, объединить усилия федерального центра и регионов; это позволит избежать многомиллиардных затрат на ликвидацию последствий ЧС, считает лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, заслуженный спасатель Российской Федерации Михаил Фалеев.
Масштабные наводнения и паводки летом 2019 года привели к гибели людей, прорывам защитных дамб и затоплениям значительного количество домов, а также серьезным разрушениям инфраструктуры. Первое наводнение было зафиксировано в конце июня в Иркутской области. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах. В августе начался сильный паводок на Амуре, а в сентябре из-за тайфуна "Линлин" уровень воды в реке снова начал стремительно подниматься.
"Предупредительные мероприятия должны быть развернуты как с ресурсами регионов, так и с федеральной помощью. Я думаю, что надо вспомнить девиз МЧС: "Предупреждение, спасение, помощь", - заявил Фалеев в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что руководители органов исполнительной власти разных уровней предпочитают руководствоваться "наиболее технологически отработанными спасением и помощью, особенно эффективно это получается под руководством президента".
Засуха. Архив
27 июня 2011, 11:15РИА Новости
МЧС России прогнозирует рост экстремальных ЧС из-за изменения климатаМЧС России прогнозирует в ближайшие годы заметный рост числа крупномасштабных экстремальных чрезвычайных ситуаций (ЧС), прежде всего природно-техногенного характера, которые являются следствием глобального изменения климата.
Фалеев добавил, что предупреждение включает в себя не только подготовку кадров к работе в чрезвычайных ситуациях, "а прежде всего оценку рисков, заблаговременные, а не пожарно-инженерные работы".
Он отметил, что также важны опережающее проектирование, формирование полноценной нормативно-правовой базы и концентрация ресурсов в опасных регионах.
По мнению Фалеева, инициаторами этой системной работы, а в ряде направлений и их исполнителями, должны стать МЧС и министерство по делам Дальнего Востока.
"На фоне изменения климата, атмосферной циркуляции за несколько лет сложилось так, что эти регионы (Дальнего Востока – ред.) будут постоянно находиться в зоне повышенного риска. Об этом неоднократно предупреждали ученые Росгидромета", - резюмировал Фалеев.
Начальник Центра стратегических исследований гражданской защиты МЧС России Михаил Фалеев
21 мая 2015, 11:00РИА Новости
Михаил Фалеев: будущее за роботами-пожарными и роботами-спасателямиО том, какие научные прорывы требуются российским экстренным службам и могут ли сменить роботы обычных спасателей, рассказал РИА Новости начальник Центра стратегических исследований гражданской защиты МЧС России Михаил Фалеев.
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Михаил ФалеевЗемля - РИА НаукаМоскваРоссияОбщество
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