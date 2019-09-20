Эксперт рассказал о необходимых изменениях в предупреждении масштабных ЧС

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Работа по предупреждению участившихся крупномасштабных природных бедствий на территории России из-за глобального потепления климата должна стать системной, объединить усилия федерального центра и регионов; это позволит избежать многомиллиардных затрат на ликвидацию последствий ЧС, считает лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, заслуженный спасатель Российской Федерации Михаил Фалеев.

Масштабные наводнения и паводки летом 2019 года привели к гибели людей, прорывам защитных дамб и затоплениям значительного количество домов, а также серьезным разрушениям инфраструктуры. Первое наводнение было зафиксировано в конце июня в Иркутской области. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах. В августе начался сильный паводок на Амуре, а в сентябре из-за тайфуна "Линлин" уровень воды в реке снова начал стремительно подниматься.

"Предупредительные мероприятия должны быть развернуты как с ресурсами регионов, так и с федеральной помощью. Я думаю, что надо вспомнить девиз МЧС: "Предупреждение, спасение, помощь", - заявил Фалеев в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что руководители органов исполнительной власти разных уровней предпочитают руководствоваться "наиболее технологически отработанными спасением и помощью, особенно эффективно это получается под руководством президента".

Фалеев добавил, что предупреждение включает в себя не только подготовку кадров к работе в чрезвычайных ситуациях, "а прежде всего оценку рисков, заблаговременные, а не пожарно-инженерные работы".

Он отметил, что также важны опережающее проектирование, формирование полноценной нормативно-правовой базы и концентрация ресурсов в опасных регионах.

По мнению Фалеева, инициаторами этой системной работы, а в ряде направлений и их исполнителями, должны стать МЧС и министерство по делам Дальнего Востока.