Авиалесоохрана сообщила о значительном уменьшении площади лесных пожаров

Сотрудник "Авиалесоохраны" Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки уменьшилась до двух гектар, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось, что в России активно тушили два лесных пожара на площади 41 гектар.

"На 00.00 мск 20.09.2019 на территории Российской Федерации действовал один лесной пожар на площади два гектара, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар действует на территории Карачаево-Черкесской Республики.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано пять лесных пожаров на площади 29 гектаров.