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РИА Новости

Совет Безопасности ООН осудил теракты в Афганистане

02:24 20.09.2019
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© AP Photo / Ahmad Wali SarhadiНа месте взрыва заминированной машины в городе Калат в провинции Забуль, Афганистан. 19 сентября 2019
На месте взрыва заминированной машины в городе Калат в провинции Забуль, Афганистан. 19 сентября 2019
© AP Photo / Ahmad Wali Sarhadi
На месте взрыва заминированной машины в городе Калат в провинции Забуль, Афганистан. 19 сентября 2019
ООН, 20 сен - РИА Новости. Члены Совбеза ООН осуждают недавние террористические атаки в Афганистане, в том числе в городе Калат провинции Забуль, говорится в заявлении СБ.
Машина взорвалась в Калате в четверг возле центральной больницы города, все жертвы - мирные жители, пациенты и врачи. Раненые были направлены в частные клиники в связи с тем, что больница была повреждена при взрыве. По данным ООН, по меньшей мере 20 человек погибли, более 95 ранены.
"Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили продолжающиеся атаки в Афганистане в последние недели, в том числе в Калате", - сказано в заявлении.
Члены СБ ООН также осуждают взрыв, произошедший 17 сентября рядом с местом собрания представителей избирательной кампании афганского президента Ашрафа Гани в провинции Парван. В результате взрыва 38 человек погибли, более 80 пострадали.
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Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов, спонсоров этих террористических атак.
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Совет Безопасности ООНАфганистанООНВ мире
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