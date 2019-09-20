Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T01:19Z
https://ria.ru/20190920/1558872799.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/103727/68/1037276838_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_c7138a7c444887d2e012308341c121a3.jpg
РИА Новости

США обвиняют Южную Корею в незаконном рыболовстве

01:19 20.09.2019
839
© Flickr / U.S. Coast Guard photo by Petty Officer 2nd Class Diana HoningsКатера береговой охраны США во время поисковых работ на месте гибели корейского судна "Орион-501"
Катера береговой охраны США во время поисковых работ на месте гибели корейского судна Орион-501
© Flickr / U.S. Coast Guard photo by Petty Officer 2nd Class Diana Honings
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. США впервые подали жалобу в рамках нового торгового соглашения с Южной Кореей в связи с незаконным рыболовством, следует из опубликованного заявления торгового представительства США.
Новое соглашение о свободной торговле между Южной Кореей и США вступило в силу в начале 2019 года. Оно призвано активизировать торговые и инвестиционные связи между двумя странами.
"Офис торгового представителя США объявил сегодня, что намерен запросить консультации по вопросам окружающей среды с Кореей в соответствии с главой Соглашения о свободной торговле США (KORUS) по окружающей среде. Сегодняшнее объявление последовало вслед за передачей конгрессу доклада Национальной службы морской рыбной ловли США за двухлетний период с указанием стран, занимающихся незаконным, незадокументированным и нерегулируемым рыбным промыслом", - говорится в сообщении.
Торгпредство указало, что в список этих стран попала Южная Корея за неспособность "применить достаточные санкции для сдерживания судов от ведения промысловой деятельности", которая нарушает положения Конвенции о сохранении живых морских ресурсов в Антарктике.
Бухта в городе Находка. Архивное фото
16 октября 2016, 11:00РИА Новости
Напали на сотрудников ФСБ: следствие проверяет инцидент с рыбаками из КНДРЭкипаж северокорейского рыболовецкого судна попытался напасть на российских пограничников и скрыться в ходе проверки.
5190101
Обсудить 2
Южная КореяСШАЭкономика
Рекомендуем
Председатель Правления ПАО Газпром Алексей Миллер
Миллер оценил шансы достроить "Северный поток — 2" в срок
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Замглавы МИД Китая рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В "Нафтогазе" оценили трехсторонние переговоры по газу
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Формирование Большого Евразийского партнёрства остается приоритетом России
Лента
новостей
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 Триумф в Калининградской области
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
Вице-премьер Кубы Ригардо Кабрисас Руис во время встречи с заместителем председателя правительства РФ, курирующим Оборонно-промышленный комплекс, Юрием Борисовым
Россия и Куба обсудят вопросы двухстороннего экономического сотрудничества
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
"Пробиваемая" стена. Почему комплексы ПВО США не защитили Саудовскую Аравию
Юрий Маленченко
Космонавту Юрию Маленченко отказали в новой должности из-за жены-американки
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Презентация макета российско-китайского самолета CR929 на Чжухайском авиасалоне
В ОДК рассказали о планах выпуска двигателей ПД-35
Люди на улице в столице Йемена Сане после нанесенного силами арабской коалиции авиаудара
Арабская коалиция начала военную операцию на севере Йемена
Обелиск, установленный на месте падения малайзийского самолета Боинг-777 в Донецкой области
Немецкий детектив готов раскрыть свои данные о МН17 на условиях публичности
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
США не обеспокоены возможными связями Гуаидо с наркоторговцами в Колумбии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о новых правилах призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
08:24В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина
08:18Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди
08:13В Кузбассе бухгалтер тратила бюджетные деньги на адвоката для сожителя
08:05Роскачество нашло следы пестицидов в детском яблочном пюре
08:04Тайфун "Тапа" принесет в Приморье штормовой ветер
08:03В Приморье из больницы выписали пострадавших при взрыве гранаты
07:57На Сахалине при нападении медведя погиб мужчина
07:46В Госдуме прокомментировали преследование крымских журналистов Киевом
Лента новостейМолния