Ракетчики ЮВО провели боевые учения в горах Северного Кавказа

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" Южного военного округа (ЮВО) провели боевые учения в горах Северного Кавказа, где уничтожили объекты условного противника, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Ракетчики отработали задачи по организации охраны и обороны комплексов на стартовых позициях, в том числе отразили нападение условных террористов, пытавшихся воспрепятствовать проведению ракетных пусков", - говорится в сообщении.

Сообщается, что военные выполнили нормативы по развертыванию комплексов и определению данных для ракетной стрельбы. Помимо этого, были проверены их навыки по перегрузке ракет с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку ночью при отсутствии естественного освещения