Ракетчики ЮВО провели боевые учения в горах Северного Кавказа

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" Южного военного округа (ЮВО) провели боевые учения в горах Северного Кавказа, где уничтожили объекты условного противника, сообщает пресс-служба ЮВО.
"Ракетчики отработали задачи по организации охраны и обороны комплексов на стартовых позициях, в том числе отразили нападение условных террористов, пытавшихся воспрепятствовать проведению ракетных пусков", - говорится в сообщении.
Сообщается, что военные выполнили нормативы по развертыванию комплексов и определению данных для ракетной стрельбы. Помимо этого, были проверены их навыки по перегрузке ракет с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку ночью при отсутствии естественного освещения
В боевых учениях ракетного соединения, дислоцированного в Северной Осетии, принимают участие более десяти тысяч военнослужащих, задействовано около трех тысяч единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники.