Россия обеспокоена подготовкой в США медийной кампании для отказа от ДВЗЯИ

"Ревизионизм ярко проявляется в сфере стратегической стабильности. Торпедирование Вашингтоном сначала Договора по ПРО, а теперь – при единодушной поддержке членов НАТО – и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности создает риски демонтажа всей договорной архитектуры в области контроля над ракетно-ядерными вооружениями", - добавил Лавров.

По словам главы МИД, не ясны и перспективы Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), поскольку США не дали внятный ответ на предложение России продлить договор после истечения срока его действия в феврале 2021 года.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был принят Генеральной ассамблеей ООН в 1996 году, но не вступил в силу, поскольку не подписан или не ратифицирован рядом стран, в том числе США. Все европейские страны, включая Россию, Великобританию и Францию, ратифицировали ДВЗЯИ. В 2013 году Барак Обама, занимавший тогда пост президента Соединенных Штатов, пообещал добиться ратификации договора к 2016 году, однако этого так и не произошло.