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РИА Новости

Россия обеспокоена подготовкой в США медийной кампании для отказа от ДВЗЯИ

00:30 20.09.2019 (обновлено: 00:50 20.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москва видит тревожные признаки начала в США медийной кампании по подготовке почвы для окончательного отказа от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), что ставит под вопрос будущее этого документа, заявил глава МИД России Сергей Лавров в своей статье "Мир на перепутье и система международных отношений будущего" для журнала "Россия в глобальной политике".
Министр отметил, что Вашингтон также приступил к реализации планов размещения оружия в космосе, отвергая предложения ввести универсальный мораторий на такую деятельность.

"Ревизионизм ярко проявляется в сфере стратегической стабильности. Торпедирование Вашингтоном сначала Договора по ПРО, а теперь – при единодушной поддержке членов НАТО – и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности создает риски демонтажа всей договорной архитектуры в области контроля над ракетно-ядерными вооружениями", - добавил Лавров.

По словам главы МИД, не ясны и перспективы Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), поскольку США не дали внятный ответ на предложение России продлить договор после истечения срока его действия в феврале 2021 года.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Лавров призвал к сотрудничеству по межрелигиозному и межэтническому диалогу
Среди других примеров внедрения ревизионистских "правил" Лавров упомянул выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и отказ Вашингтона от выполнения единогласных решений Совбеза ООН по палестино-израильскому урегулированию.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был принят Генеральной ассамблеей ООН в 1996 году, но не вступил в силу, поскольку не подписан или не ратифицирован рядом стран, в том числе США. Все европейские страны, включая Россию, Великобританию и Францию, ратифицировали ДВЗЯИ. В 2013 году Барак Обама, занимавший тогда пост президента Соединенных Штатов, пообещал добиться ратификации договора к 2016 году, однако этого так и не произошло.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Сергей ЛавровМИД РФНАТОООНРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Если человек надумал совершить суицид, ему в этом практически невозможно помешать, все равно он добьется своего, это же касается и группы лиц (случаи самосожжения), то же происходит и с государствами и, похоже, Человечеством в целом.
20 сентября, 00:39
Александр Невский
911012
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