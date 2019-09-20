В Новгороде Медведев примет участие в форуме "Среда для жизни: города"

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу примет участие в работе форума "Среда для жизни: города" в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба правительства.

Кроме того глава российского правительства выступит на пленарном заседании "Новые лидеры: как мэры меняют города и страны.

В рамках поездки Медведев также встретится с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

В мероприятиях форума также примет участие министр экономического развития Максим Орешкин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.