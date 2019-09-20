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РИА Новости

В Новгороде Медведев примет участие в форуме "Среда для жизни: города"

00:20 20.09.2019 (обновлено: 04:47 20.09.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу примет участие в работе форума "Среда для жизни: города" в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба правительства.
Кроме того глава российского правительства выступит на пленарном заседании "Новые лидеры: как мэры меняют города и страны.
В рамках поездки Медведев также встретится с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.
В мероприятиях форума также примет участие министр экономического развития Максим Орешкин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.
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Вчера, 20:30РИА Новости
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"Среда для жизни" – это всероссийский форум о жилье и городской среде, площадка для профессиональной дискуссии между представителями власти, девелоперами, российскими и международными архитекторами и специалистами в области городской среды. Форум проходит ежегодно в разных городах России, открывая возможности для реальных изменений в городской среде, сплочения жителей и сообществ вокруг важнейших городских тем.
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Дмитрий МедведевВладимир ЯкушевНовгородская областьРоссияОбщество
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