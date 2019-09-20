Путин посетит учения "Центр-2019"и встретится с президентом Киргизии

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу посетит основной этап стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" в Оренбургской области, а также проведет встречу с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, сообщила пресс-служба администрации президента.

В главных военных маневрах РФ этого года "Центре-2019" принимает участие около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран (России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана). Помимо личного состава задействованы более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов, а некоторые эпизоды учений пройдут "по отдельным планам" на полигонах стран-партнеров.

Путин прилетел в Оренбург вечером в четверг из Ижевска, где был в рамках мероприятий ко Дню оружейника, который отмечается в России 19 сентября. Президент принял участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников, посетил юношеский технопарк "Калашников" и осмотрел реконструированную центральную площадь города.

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР "ЦЕНТРА-2019"

Стратегические учения "Центр-2019" начались 16 сентября. Как заявили ранее в Минобороны РФ, характер маневров будет оборонительным, а всех военных атташе, аккредитованных в Москве, военное ведомство пригласило посетить маневры.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, в ходе учений будут отработаны вопросы применения группировок войск при решении задач борьбы с международным терроризмом и обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров на церемонии открытия маневров заявил, что учения "Центр-2019" послужат развитию военного сотрудничества и укреплению взаимодействия между Россией и странами-союзниками. По его словам, особенностью этих учений является масштаб их проведения. В свою очередь командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин отмечал, что совместные действия в ходе учений позволят систематизировать накопленный опыт, найти оптимальные формы применения войск.

Завершатся учения 21 сентября.

НЕ ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

В этом году на учения "Центр-2019" приглашен президент Киргизии Жээнбеков. Лидеры вместе будут следить за ходом маневров, после чего на полигоне проведут переговоры.

Ранее Путин и Жээнбеков неоднократно проводили встречи. Так, киргизский лидер после вступления в должность главы государства свой первый международный визит совершил именно в Россию. Это случилось 29 ноября 2017 года. Следующая встреча Путина и Жээнбекова состоялась в мае 2018 года. Лидеры двух стран встретились в Сочи на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета. Уже в июне 2018 года киргизский президент снова встретился с Путиным. Встреча прошла в Москве. А в конце сентября главы России и Киргизии провели переговоры в Душанбе на полях саммита СНГ.

В 2019 году Путин и Жээнбеков встречались уже четыре раза. Первые их переговоры прошли 9 февраля в Сочи. Встреча состоялась в неформальной обстановке. Уже в марте президент России посетил Киргизию с государственным визитом. Тогда главы двух государств провели беседу в узком составе, после чего консультации продолжились с участием членов делегаций, обсуждались состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Следующую встречу Путин и Жээнбеков провели 13 июня в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, они обсудили перспективы развития отношений двух стран.