В Сети появился второй трейлер фильма "Робо" Сарика Андреасяна

В картине 12-летний Митя Привалов мечтает рисовать комиксы о супергероях. Но родители мальчика, инженеры-робототехники, хотят, чтобы он пошел по их стопам. Понимание и поддержку Митя находит у созданного родителями робота-спасателя А-112 или просто Робо.