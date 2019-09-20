Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T19:54Z
https://ria.ru/20190920/1558862887.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155886/24/1558862464_233:0:2922:1512_1036x0_80_0_0_6b51d87de50c5df4b7dc5cc1304cc9dd.jpg
РИА Новости
Культура

В Сети появился второй трейлер фильма "Робо" Сарика Андреасяна

06:10 20.09.2019
158
© Central PartnershipКадр из трейлера к фильму "Робо"
Кадр из трейлера к фильму Робо
© Central Partnership
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Кинокомпания "Централ Партнершип" выложила в Сеть второй трейлер фильма "Робо" Сарика Андреасяна.
В картине 12-летний Митя Привалов мечтает рисовать комиксы о супергероях. Но родители мальчика, инженеры-робототехники, хотят, чтобы он пошел по их стопам. Понимание и поддержку Митя находит у созданного родителями робота-спасателя А-112 или просто Робо.
Премьера фильма запланирована на 31 октября.
Сергей Безруков перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
12 августа, 12:21Культура
Сергей Безруков рассказал в Сети о своей "необычной роли"
000000
КультураКино и сериалыНовости культурыСарик Андреасян
Рекомендуем
Певица Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза) на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Глюкоза рассказала, почему плакала на свадьбе Бондарчука и Андреевой
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин прибыл в Оренбург, чтобы посетить активную фазу учений "Центр-2019"
Церемония открытия 34-го Московского Международного кинофестиваля
Алена Долецкая рассказала о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
Презентация iPhone 11 в Купертино
Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди
Лента
новостей
Медведи
На Сахалине при нападении медведя погиб мужчина
Кадр из фильма Тайна печати дракона
Иногда они возвращаются. Шварценеггер, Джеки Чан, Сталлоне и другие в кино
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
Сирийские боевики отказались выпускать мирных жителей из Идлиба
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева
Роднянский рассказал о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Красноярский детсад заплатит за ударившего ребенка воспитателя
Леди Гага на церемонии вручения премии Оскар. 24 февраля 2019
Леди Гаге предложили роль в перезапуске "Маленького магазинчика ужасов"
Полицейские на дороге, которая ведет к дому бывшего президента Барака Обамы в Вашингтоне
Один человек погиб в результате стрельбы в Вашингтоне
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В "Нафтогазе" оценили трехсторонние переговоры по газу
Последствия урагана Майкл в Панама-Сити, Флорида, США
Ураган "Джерри" в Атлантике усилился до второй категории
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:27Правительство Челябинской области сложило полномочия
09:26В еще одном приморском селе нашли очаг африканской чумы свиней
09:25Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
09:22У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,4
09:20Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
09:17В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
09:14Жительницу Красноярского края заподозрили в пропаганде терроризма
09:08В ГД внесли проект об обязательном горячем питании для младшеклассников
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о планах Минобороны изменить правила призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей и лесов
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
Лента новостейМолния