В Сети появился второй трейлер фильма "Робо" Сарика Андреасяна

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Кинокомпания "Централ Партнершип" выложила в Сеть второй трейлер фильма "Робо" Сарика Андреасяна.
В картине 12-летний Митя Привалов мечтает рисовать комиксы о супергероях. Но родители мальчика, инженеры-робототехники, хотят, чтобы он пошел по их стопам. Понимание и поддержку Митя находит у созданного родителями робота-спасателя А-112 или просто Робо.
Премьера фильма запланирована на 31 октября.
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