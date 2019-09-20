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РИА Новости

Антон Сметанкин: у Кощея в новом мультфильме будет смартфон

12:00 20.09.2019 (обновлено: 12:06 20.09.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой студии "Паровоз"Генеральный директор анимационной студии "Паровоз" Антон Сметанкин
Генеральный директор анимационной студии Паровоз Антон Сметанкин
© Фото : предоставлено пресс-службой студии "Паровоз"
Анимационная студия "Паровоз" вот уже пять лет создает мультфильмы для самой разной возрастной аудитории – от малышей до подростков. Проекты студии пользуются большой популярностью как в России, так и за рубежом – в прошлом году компания Netflix приобрела права на показ сериалов "Лео и Тиг" и "Ми-ми-мишки". Генеральный директор "Паровоза" Антон Сметанкин в интервью РИА Новости рассказал о том, как авторы развивают вкусы зрителей, каким предстанет Кощей Бессмертный в их первом полнометражном фильме "Кощей. Настоящая история" и зачем дети звонят на студию. Беседовала Валерия Высокосова.
– Студия "Паровоз" была основана в 2014 году, получается, сейчас у вас уже юбилей – пятилетие. Какой путь вы прошли за эти годы? Можно ли подвести небольшие итоги?
Студия прошла большой путь: от состояния, когда не было ничего, кроме, по сути, основателей. Я присоединился к ребятам чуть позже, когда были уже переговоры об открытии "Паровоза". Мы начинали, имея в активе профессионализм и опыт Жени (Головина – ред.) в анимации и режиссуре, опыт Вадима (Воли – ред.) как сценариста и режиссера, их совместный опыт как художников. Я добавил к этому что-то с точки зрения общей организации. Мы втроем начали привлекать в команду специалистов разных направлений, коллектив рос совместными усилиями и продолжает расти дальше.
– Последние пару лет мы постоянно говорим о росте производства в области анимации. На каком уровне она находилась в то время? Как изменилась ситуация?
– Мне не кажется, что ситуация изменилась кардинально. Тогда было большое количество студий разного размера, они остаются на рынке и сейчас, уже тогда было известно, что авторская российская анимация — очень сильный игрок, признаваемый на всех территориях. Наверное, увеличилось количество людей, занятых в этой индустрии.
© Фото : предоставлено пресс-службой студии "Паровоз"Евгений Головин и Антон Сметанкин
Евгений Головин и Антон Сметанкин
© Фото : предоставлено пресс-службой студии "Паровоз"
Евгений Головин и Антон Сметанкин
– Перед нашей беседой я посмотрела один из проектов студии – "Сказочный патруль". Легко ли сейчас находить новые сюжеты, чтобы увлечь аудиторию?
– Новые проекты и сюжеты рождаются так же, как и старые – трудом, болью, большим количеством выброшенного материала, переделанных фрагментов, переписанных сценариев. В этом заключаются труд авторов и наша на них надежда, что новые сюжеты будут такими же интересными.
– А какими были герои ваших мультфильмов на начальных этапах? Сильно ли они изменились?
– Интерес анимации заключается в том, что на выходе получается не то, что было придумано в начале. У нас в архиве есть старые "Ми-ми-мишки", их можно сравнить с актуальными, — вы поймете, что это два разных проекта и по аудитории, и по художественному решению, и по внешнему виду персонажей. Проект проходит творческую эволюцию, чтобы к моменту первой серии стать чем-то целостным, что будет хорошо восприниматься аудиторией.
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– Какая аудитория является для вас приоритетной?
– Сейчас лучше всего мы делаем мультфильмы для аудитории до 12 лет включительно.
– Есть ли какие-то сложности при создании мультфильмов для этой категории зрителей? Советуетесь ли вы с психологами, родителями?
– Мы находимся в творческом контакте с каналом, который работает непосредственно с аудиторией. Они помогают нам действовать в нужном ключе – и психологически, и педагогически, отслеживают моменты, которые могут быть неправильно восприняты, основываясь на своем опыте.
– Не делает ли это проекты слишком рафинированными?
– У нас такая аудитория, которая любит рафинированную детскую анимацию. Она не любит пукающих зверей в кадре, потому что это неприлично. Американцы могут сделать сериал про пукающего тигра, российский родитель же сразу переключит канал и напишет им гневное письмо.
– Почему так происходит?
– Наша аудитория очень консервативна. Это не плохо и не хорошо, просто она такая, и мы ее уважаем. Это, можно сказать, хорошая традиция – чем больше ограничений, тем сложнее написать хорошую шутку.
– Было ли у вас желание начать менять аудиторию хотя бы по чуть-чуть, рискнуть в каких-то моментах?
– На самом деле, мы делаем это в каждом нашем проекте. Например, мультфильм "Четверо в кубе" — это серьезный эксперимент с музыкальными вкусами нашей аудитории и с ее художественными пристрастиями. Мультфильм "Бумажки" — это ровно такой же эксперимент во всем: и во внешнем виде персонажей, и в истории, и в изложении. Вкус можно развивать по-разному, и все наши проекты направлены на это. "Четверо в кубе" — более молодежный, музыкальный проект, нам хотелось, чтобы молодым родителям было не скучно его смотреть. "Бумажки" написаны более классическим литературным языком. Мы хотели, чтобы аудитория это тоже считала и оценила.
© Фото : предоставлено пресс-службой студии "Паровоз"Генеральный директор анимационной студии "Паровоз" Антон Сметанкин
Генеральный директор анимационной студии Паровоз Антон Сметанкин
© Фото : предоставлено пресс-службой студии "Паровоз"
Генеральный директор анимационной студии "Паровоз" Антон Сметанкин
– Какие новые проекты вы планируете создавать в ближайшее время?
– Мы предлагаем на уровне зрелища что-то, как мне кажется, свежее. Сейчас мы работам над нашим первым полнометражным мультфильмом — "Кощей. Настоящая история". В нем все будет не так, как привык видеть зритель, мы экспериментируем с персонажами — их деятельностью, традиционным внешним видом, волшебными навыками. Закончить планируем в 2020 году.
– Могли бы рассказать о картине подробнее? Судя по названию, нас ожидает сказочное действие, но будет ли оно классическим или более современным?
– Смартфон у главного героя будет. В нашем проекте "Сказочный патруль" главные герои живут в современном мире, но путешествуют и в мире сказочном. Герои из сказок предстают, как правило, в необычном виде. Эта традиция продолжится и в мультфильме "Кощей. Настоящая история". Мы расширяем вселенную, добавляем персонажей и рассказываем совершенно новую историю, главным героем которой становится Кощей. Зрители узнают, как именно Кощей стал бессмертным. Девочки, персонажи сериала, в фильме более взрослые, сильные волшебницы. Сам Кощей — красавец и настоящий герой с большой буквы.
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– Получается, Кощей станет скорее положительным персонажем?
– В этом мультфильме Кощей переживет большое количество трансформаций. Это серьезная драматическая история.
– Давайте вернемся к сериалам. В эпоху существования интернета, студиям все еще важно выходить на телевидении? Сейчас же детям включают планшет, они смотрят на нем серию за серией.
– Я думаю, что все находится на своих местах. Этот вопрос был актуален и 10, и 15 лет назад. У каждой платформы свое назначение, в нашей стране телевидение очень важно. Без детского телевидения настоящее продвижение и охват аудитории невозможны. Поэтому эфир канала "Карусель", который является самым важным федеральным детским каналом, — самое желанное место для любого анимационного проекта. Если ты хочешь показаться детям, то где еще ты можешь найти всех детей нашей страны в одном месте? Только здесь.
– Получаете ли вы отклик от российской аудитории? Может, пишут супер-увлеченные дети?
– Супер-увлеченные дети даже звонят и просят передать что-нибудь режиссеру любимого мультфильма. Иногда пишут сами, иногда родители, если дети маленькие. Присылают на почту идеи сюжетов, эскизы, добрые слова или высказывают свое возмущение.
– Вы когда-нибудь вдохновлялись предложениями аудитории?
– К тому, что пишет нам аудитория, мы относимся с любовью, все читаем, какие-то вещи заставляют нас задуматься, и мы принимаем это к сведению, если это созвучно нашим мыслям. Чужой профессиональный сценарный материал, которого нам присылают очень много, мы не читаем принципиально. Мы хотим жить своими идеями, а прочитанное все равно остается в голове.
– Когда вы создаете сериалы, оставляете ли вы намеки для взрослой аудитории? Например, в "Зверополисе" были отсылки к сериалу "Во все тяжкие".
– Я думаю, что в каждой серии "Героев Энвелла" таких отсылок не меньше десятка. Фанатское сообщество с удовольствием этим развлекается. Не говоря уже о том, что у нас есть такая кросс-сериальность, когда мы используем элементы или персонажей из одних проектов в других. Всегда можно увидеть в "Сказочном патруле" котозайца из "Бумажек".
– Можно сказать, что все проекты студии "Паровоз" – одна большая вселенная?
– Да, мы с удовольствием это делаем.
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