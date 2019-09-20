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РИА Новости
Туризм

В Калифорнии пума забралась в жилой дом и заняла ванную комнату

01:52 20.09.2019
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© Фото : Tuolumne County SheriffПума в ванной комнате жилого дома в Калифорнии
Пума в ванной комнате жилого дома в Калифорнии
© Фото : Tuolumne County Sheriff
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Калифорнии власти получили сигнал о проникновении в жилище и, приехав на место, обнаружили в доме пуму, сообщает UPI.
Шериф округа Туалэми рассказал, что сотрудники, получив информацию о проникновении в помещение, выехали на проверку. Выяснилось, что животное вошло в дом через входную дверь и расположилось в ванной комнате.
Полицейские вызвали сотрудников службы защиты животных, которые долго "уговаривали" пуму покинуть дом через окно второго этажа. Шериф уточнил, что зверь не причинил ущерба имуществу хозяев и не пытался напасть на местных жителей.
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