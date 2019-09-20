В Калифорнии пума забралась в жилой дом и заняла ванную комнату

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Калифорнии власти получили сигнал о проникновении в жилище и, приехав на место, обнаружили в доме пуму, сообщает UPI.
Шериф округа Туалэми рассказал, что сотрудники, получив информацию о проникновении в помещение, выехали на проверку. Выяснилось, что животное вошло в дом через входную дверь и расположилось в ванной комнате.
Полицейские вызвали сотрудников службы защиты животных, которые долго "уговаривали" пуму покинуть дом через окно второго этажа. Шериф уточнил, что зверь не причинил ущерба имуществу хозяев и не пытался напасть на местных жителей.
14 сентября, 23:08ТуризмВ США полицейские спасли енота, застрявшего головой в банке