Посмотрим. Трейлер

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Посмотрим Посмотрим. Трейлер

Какие фильмы иметь в коллекции, если замучила ностальгия по восьмидесятым? Какие комедии можно смотреть с детьми, а какие – только с друзьями? На какое кино обратить внимание, если в восторге от Тарантино? В каких картинах главный персонаж злодей? Ну и главный вопрос – что посмотреть вечером?