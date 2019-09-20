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РИА Новости
Посмотрим
Каждую неделю мы делаем подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных, в общем - самых лучших фильмов, которые стоит увидеть.

Посмотрим. Трейлер

11:00 20.09.2019 (обновлено: 11:13 20.09.2019)
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Посмотрим
Посмотрим. Трейлер
Вчера, 11:00
Какие фильмы иметь в коллекции, если замучила ностальгия по восьмидесятым? Какие комедии можно смотреть с детьми, а какие – только с друзьями? На какое кино обратить внимание, если в восторге от Тарантино? В каких картинах главный персонаж злодей? Ну и главный вопрос – что посмотреть вечером?
Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
Подкаст "Посмотрим" выходит по пятницам.
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