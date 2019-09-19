Германия чаще других стран удовлетворяла запросы России на экстрадицию

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 сен – РИА Новости. Наибольшее число положительных решений по вопросу об экстрадиции по запросу России приходится на Германию, сложнее всего обстоят дела с Великобританией и США, сказал журналистам заместитель начальника главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Петр Городов.

В Буэнос-Айресе прошла ежегодная конференции Международной ассоциации прокуроров. В течение четырех дней более 500 представителей из прокуратур 102 стран делились практикой сотрудничества в современных условиях.

"У нас больше всего выдач из Германии… Другие европейские страны тоже достаточно активны, это Венгрия, Словакия, Чехия, Франция. Очень неплохое взаимодействие со странами СНГ… Кстати говоря, у нас на том же уровне, что и раньше, взаимодействие с Украиной – они и мы выдаем, у нас здесь нет никаких препятствий", - отметил он.

"Хуже всего ситуация с Великобританией и США, у нас нет договора о выдаче. В США основное препятствие для заключения договора о выдаче состоит в том, что сенат негативно смотрит на заключение договора со страной, которая не выдает своих граждан", - добавил Городов.

Согласно данным генпрокуратуры, по запросам об экстрадиции в РФ из-за рубежа выдается ежегодно около 200 человек, а Россией за рубеж – приблизительно 800.

В свою очередь замгенпрокурора РФ Алексей Захаров сообщил, что делегация Генпрокуратуры России на полях конференции провела встречу с коллегами из министерства юстиции США. "Все упирается в политику, они сами это признают. Пока сложная политическая обстановка, документы никакие подписать не можем", - отметил он.