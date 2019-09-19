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РИА Новости

Германия чаще других стран удовлетворяла запросы России на экстрадицию

23:24 19.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 сен – РИА Новости. Наибольшее число положительных решений по вопросу об экстрадиции по запросу России приходится на Германию, сложнее всего обстоят дела с Великобританией и США, сказал журналистам заместитель начальника главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Петр Городов.
В Буэнос-Айресе прошла ежегодная конференции Международной ассоциации прокуроров. В течение четырех дней более 500 представителей из прокуратур 102 стран делились практикой сотрудничества в современных условиях.
"У нас больше всего выдач из Германии… Другие европейские страны тоже достаточно активны, это Венгрия, Словакия, Чехия, Франция. Очень неплохое взаимодействие со странами СНГ… Кстати говоря, у нас на том же уровне, что и раньше, взаимодействие с Украиной – они и мы выдаем, у нас здесь нет никаких препятствий", - отметил он.
"Хуже всего ситуация с Великобританией и США, у нас нет договора о выдаче. В США основное препятствие для заключения договора о выдаче состоит в том, что сенат негативно смотрит на заключение договора со страной, которая не выдает своих граждан", - добавил Городов.
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Согласно данным генпрокуратуры, по запросам об экстрадиции в РФ из-за рубежа выдается ежегодно около 200 человек, а Россией за рубеж – приблизительно 800.
В свою очередь замгенпрокурора РФ Алексей Захаров сообщил, что делегация Генпрокуратуры России на полях конференции провела встречу с коллегами из министерства юстиции США. "Все упирается в политику, они сами это признают. Пока сложная политическая обстановка, документы никакие подписать не можем", - отметил он.
"Конечно, политическую составляющую международно-правового сотрудничества нельзя не принимать во внимание... Несмотря на значительную разницу в происходящих в мире политических процессах  - острейший миграционный кризис в Европе, сами военные конфликты, которые его породили, принятие разного рода санкций..., все они препятствуют полноценному взаимодействию компетентных органов государств по уголовным делам. Полагаю, что в вопросах правового сотрудничества государства в лице своих компетентных органов должны абстрагироваться от политики", - отметил Захаров.
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Алексей ЗахаровСНГГенеральная прокуратура РФВеликобританияГерманияЕвропаРоссияУкраинаВ мире
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