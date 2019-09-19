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РИА Новости
Война в Сирии

Небензя заявил об окончании фазы вооруженного противостояния в Сирии

21:32 19.09.2019
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 19 сен - РИА Новости. Фаза вооруженного противостояния в Сирии завершена, войну продолжают террористы, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Фаза вооруженного противостояния в рамках сирийского кризиса фактически завершена. Действительно заинтересованные в политическом урегулировании силы присоединились к этому процессу. Единственные, кто продолжает войну, преследуя задачу разрушить сирийское государство и заставляя страдать мирное население, - это террористы", - сказал Небензя.
По его словам, попытки покрывать их или представлять их в качестве "дерадикализовавшейся оппозиции недопустимы".
Ранее Бельгия, Германия и Кувейт представили Совбезу проект резолюции по Идлибу, призывающей все стороны прекратить огонь 21 сентября в полдень по сирийскому времени (совпадает с мск). Документ призывает также к уважению международного гуманитарного права и к предоставлению гуманитарного доступа. Совбез ООН ранее в четверг не принял и эту резолюцию, поскольку два постоянных члена СБ - Россия и Китай - проголосовали против.
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Вчера, 19:52Война в Сирии
Совбез ООН не принял проект резолюции России по Идлибу
Россия и Китай представили свой вариант резолюции, но США, Франция, Британия и ряд других членов Совбеза ООН проголосовали против нее. В документе содержится призыв к прекращению огня в Идлибе с полуночи 20 сентября. В российско-китайском проекте резолюции предлагается прекращение военных действий не распространять "на военные операции против отдельных лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с террористическими группами, как это определено Советом Безопасности".
Кроме того, авторы резолюции указывают на несоответствие координат объектов в Идлибе, представленных сторонам для включения в список деконфликтинга, их реальному расположению. В документе выражается тревога в связи с тем, что есть также расхождения в отношении целей предназначения некоторых объектов в Идлибе.
Система деконфликтинга существует между ООН и сторонами в Сирии. Согласно этой системе, ООН предоставляет данные о расположении объектов, которые считаются гражданскими, чтобы гарантировать, что они не будут повреждены в ходе военных действий. Ранее практика была успешной, когда данные предоставлялись сотрудниками ООН или их партнерами с места событий, в Идлибе же сейчас работников организации нет, сообщал ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииВойна в СирииВасилий НебензяСовет Безопасности ООНСирияООНРоссияВ мире
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