Небензя заявил об окончании фазы вооруженного противостояния в Сирии

ООН, 19 сен - РИА Новости. Фаза вооруженного противостояния в Сирии завершена, войну продолжают террористы, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

"Фаза вооруженного противостояния в рамках сирийского кризиса фактически завершена. Действительно заинтересованные в политическом урегулировании силы присоединились к этому процессу. Единственные, кто продолжает войну, преследуя задачу разрушить сирийское государство и заставляя страдать мирное население, - это террористы", - сказал Небензя.

По его словам, попытки покрывать их или представлять их в качестве "дерадикализовавшейся оппозиции недопустимы".

Ранее Бельгия, Германия и Кувейт представили Совбезу проект резолюции по Идлибу, призывающей все стороны прекратить огонь 21 сентября в полдень по сирийскому времени (совпадает с мск). Документ призывает также к уважению международного гуманитарного права и к предоставлению гуманитарного доступа. Совбез ООН ранее в четверг не принял и эту резолюцию, поскольку два постоянных члена СБ - Россия и Китай - проголосовали против.

Россия и Китай представили свой вариант резолюции, но США, Франция, Британия и ряд других членов Совбеза ООН проголосовали против нее. В документе содержится призыв к прекращению огня в Идлибе с полуночи 20 сентября. В российско-китайском проекте резолюции предлагается прекращение военных действий не распространять "на военные операции против отдельных лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с террористическими группами, как это определено Советом Безопасности".

Кроме того, авторы резолюции указывают на несоответствие координат объектов в Идлибе, представленных сторонам для включения в список деконфликтинга, их реальному расположению. В документе выражается тревога в связи с тем, что есть также расхождения в отношении целей предназначения некоторых объектов в Идлибе.