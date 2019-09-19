Самарский НОЦ претендует попасть в пятерку мирового уровня-2020

МОСКВА, 19 сен – Пресс-служба НОЦ СО. С Научно-образовательным центром Самарской области сегодня связаны надежды экспертов, производственников и ученых на дальнейшее обеспечение технологического развития региона. Эта мысль пересекала всю двухдневную деловую программу Первой инжиниринговой конференции "Инжиниринг. Новые инструменты экономического роста".

Андрей Рудской, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, академик РАН, выразил уверенность, что регион идёт правильным путём в создании и развитии НОЦ: "У Самарской области есть все шансы попасть в пятёрку научно-образовательных центров-2020 на следующий год!"

Высокую оценку самарского НОЦ академик подкрепил действием, поставив подпись на Соглашении о вступлении ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" в консорциум НОЦ Самарской области. Упор в сотрудничестве "Института регионального развития", управляющей компании НОЦ Самарской области будет сделан на развитие научно-проектных групп в составе учёных Самарской области, курируемых питерским вузом. Также было подписано Соглашение о сотрудничестве между АНО "ИРР" и питерским политехом Петра Великого, направленное на организацию исследований и разработок мирового уровня для получения новых конкурентоспособных технологий и продуктов и др.

Еще одно важное для консорциума НОЦ событие – появление технологического партнёра с компетенцией в области нового способа преобразования энергии. Подписано Соглашение между АНО и компанией ООО "Рус М" – резидентом Сколково, партнёром АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", направленное на взаимодействие по направлениям научных исследований и разработок.

"Мы привлекаем лидеров в наш Научно-образовательный центр, для того чтобы со временем он стал НОЦ мирового уровня", - отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Гендиректор Академии Ростеха Елена Романова подчеркнула, что одна из основных задач, стоящих перед российским оборонно-промышленным комплексом –создание новой гражданской продукции. НОЦ СО играет в этом вопросе ключевую роль: "Для нас самарский НОЦ – это надежда, пример площадки, где такое взаимодействие выстроено на достойном уровне".

Позже, в ходе круглого стола "Стратегия развития НОЦ Самарской области" Елена Романова рассказала о комплексной программе "Вектор". В рамках соглашения с Академией Ростеха АНО "ИРР" получила возможность сначала воспользоваться существующим акселератором, а с 2020 года запустить проект "Вектор", позволяющий подключить к взаимодействию ученых, инноваторов, чьи научные проекты интересны к внедрению в работу как в Самарской области, так и в других регионах ПФО. Эксперты "ИРР" также примут участие в заочном и очном отборе проектных идей участников и выступят в качестве членов экспертного совета в финальной части программы в июле 2020 года. "Для нас сотрудничество с Академией не только обладает высоким потенциалом, но и имеет стратегическое значение. Это большая честь и уникальная возможность наполнить программу НОЦ идеями и проектами, нужными якорному индустриальному партнеру", ‒ подчеркнула Ольга Михеева, гендиректор Института регионального развития, советник Губернатора Самарской области.

Справочно:

Ключевыми направлениями деятельности НОЦ Самарской области являются:

● передовые разработки в сфере двигателестроения;

● проекты для аэрокосмической и авиационной техники;

● медицинские технологии, а также биотехнологии;

● новые производственные технологии в части цифрового проектирования и моделирования.

Якорные партнеры НОЦ Самарской области:

Госкорпорация "Ростех"

Госкорпорация "Роскосмос"