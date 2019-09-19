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РИА Новости
Калужская область

Калужский губернатор рассказал о важной социальной функции потребкооперации

19:32 19.09.2019 (обновлено: 19:33 19.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
КАЛУГА, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что потребительская кооперация выполняет важную социальную функцию, помогая жителям удаленных и труднодоступных населенных пунктов получать весь комплекс социальных товаров и услуг.
В четверг в регионе открылся международный форум предприятий и организаций потребительской кооперации "Хлеб, ты – мир", который продлится по 22 сентября. В форуме принимают участие представители более 70 регионов России и делегации 36 стран. Ожидается, что мероприятие посетят более 50 тысяч человек.
Участники пленарного заседания форума обсуждали роль потребительской кооперации в экономике страны.
"Я абсолютно согласен с тем …, что кооперативная форма организации сотрудничества является наиболее перспективной из всех форм сотрудничества, которые придумало человечество. И в наши дни она выполняет важную социальную функцию, создавая рабочие места, обеспечивая сбыт продукции личных подсобных хозяйств, формируя инфраструктуру обслуживания сельского хозяйства", - заявил Артамонов.
Он рассказал, что в регионе потребительская кооперация представлена 350 магазинами, несколькими десятками автомагазинов, рядом предприятий переработки. В регионе принята специальная программа по поддержке организаций потребкооперации.
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"Наши кооператоры выпекают хлеб, изготавливают молочные, кондитерские изделия, полуфабрикаты. Они доставляют продукцию в 1200 удаленных малочисленных населенных пунктов. Представьте себе, если бы не было этого, 1200 населенных пункта оказались бы в значительной степени обделенными комплексом услуг не только торговли, но и социальных услуг", - сказал губернатор.
"Своевременное обеспечение селян продуктами, я считаю, важнейшая наша государственная функция. Мы должны обеспечивать выполнение конституционных прав граждан на обеспечение равным доступом ко всему комплексу социальных услуг", - подчеркнул он.
Заместитель председателя правительства РФ по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексей Гордеев также подчеркнул важную роль потребительской кооперации. "Развитие кооперации в той или иной стране – прямо пропорционально развитию гражданского общества", - заявил он.
Гордеев выразил надежду, что участники форума не только обменяются опытом, но выработают совместные предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере развития потребкооперации, и эти предложения будут направлены в правительство страны. Зампред заверил, что в правительстве готовы рассматривать эти предложения.
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