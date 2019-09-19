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РИА Новости

Осужденный в Литве по "делу 13 января" россиянин заявил об угрозе жизни

19:18 19.09.2019
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© AFP 2019 / Petras MalukasЮрий Мель во время судебного заседания в Вильнюсе
Юрий Мель во время судебного заседания в Вильнюсе
© AFP 2019 / Petras Malukas
Юрий Мель во время судебного заседания в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россиянин Юрий Мель, приговоренный в Литве к семи годам по делу о событиях января 1991 года у телецентра в Вильнюсе, направил обращение к участникам проходящего в Варшаве совещания ОБСЕ по правам человека, в котором заявил о невыносимых условиях своего содержания в литовской тюрьме вместе с уголовниками и угрозе для своей жизни.
Текст обращения Меля был обнародован в четверг в Москве на прошедшей в Общественной палате РФ пресс-конференции, посвященной вопросам защиты граждан России, осужденных по "делу 13 января". Меля держат в общей зоне с уголовниками, сообщила в августе РИА Новости его адвокат Галина Кардановская. Посольство РФ в Литве выступило тогда с заявлением, в котором выразило обеспокоенность условиями содержания Меля.
Как напомнил Мель в своем обращении, его действия в январе 1991 года выражались лишь в том, что он на танке сломал забор около вильнюсского телецентра и по приказу своего командира трижды выстрелил в воздух холостыми зарядами. "В обвинении не указано ни одного человека, пострадавшего непосредственно от моих действий", - отметил Мель.
"В настоящее время я - офицер, полковник запаса, гражданин Российской Федерации нахожусь, в нарушение всех признанных норм права, в общей зоне исправительного дома города Кибартай Литовской республики вместе с уголовниками", - пишет Мель.
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По его словам, литовское государство грубо нарушает его права на справедливый, непредвзятый и независимый суд, право на защиту, не предоставляя текст приговора на русском языке.
"Литва сегодня нарушает мое право на достойное, не унижающее человеческое достоинство отбывание наказания в пенитенциарной системе - меня содержат не с политическими заключенными, а с убийцами, мошенниками и наркоторговцами, где существует реальная угроза моей жизни и здоровью", - заявил Мель.
"Все эти нарушения совершает государство - член Евросоюза и государство, ратифицировавшее основополагающие международные документы по защите прав и свобод человека…Я прошу Европейский парламент, международное сообщество и общественные организации обратить серьезное внимание на нарушение моих прав как человека, прав участника уголовного процесса, а также на мое незащищенное положение в Литве", - добавил он.
Генпрокуратура Литвы около 20 лет назад возбудила уголовное дело о событиях 13 января 1991 года. Следствие утверждает, что люди, погибшие тогда у Вильнюсской телебашни, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств предоставлено не было.
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Двадцать седьмого марта 2019 года Вильнюсский окружной суд вынес приговоры по делу, когда при освобождении телебашни, по утверждениям литовской стороны, 14 человек погибли и свыше 600 граждан были ранены. Суд расценил действия всех осужденных силовиков как преступления против человечности. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов.
Значительная часть осужденных по делу о событиях 1991 года сейчас являются гражданами России. Двоих - граждан РФ Юрия Меля и Геннадия Иванова - судили очно. Остальных осудили заочно, поскольку они проживают на территории других государств (России, Украины и Белоруссии). Житель Вильнюса Иванов служил в советском гарнизоне, он находится под подпиской о невыезде. Бывший командир танка Мель был арестован 12 марта 2014 года на литовском пограничном переходе Советск-Панемуне при попытке возвращения в Калининград из поездки в Литву.
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