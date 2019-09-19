Осужденный в Литве по "делу 13 января" россиянин заявил об угрозе жизни

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россиянин Юрий Мель, приговоренный в Литве к семи годам по делу о событиях января 1991 года у телецентра в Вильнюсе, направил обращение к участникам проходящего в Варшаве совещания ОБСЕ по правам человека, в котором заявил о невыносимых условиях своего содержания в литовской тюрьме вместе с уголовниками и угрозе для своей жизни.

Текст обращения Меля был обнародован в четверг в Москве на прошедшей в Общественной палате РФ пресс-конференции, посвященной вопросам защиты граждан России, осужденных по "делу 13 января". Меля держат в общей зоне с уголовниками, сообщила в августе РИА Новости его адвокат Галина Кардановская. Посольство РФ в Литве выступило тогда с заявлением, в котором выразило обеспокоенность условиями содержания Меля.

Как напомнил Мель в своем обращении, его действия в январе 1991 года выражались лишь в том, что он на танке сломал забор около вильнюсского телецентра и по приказу своего командира трижды выстрелил в воздух холостыми зарядами. "В обвинении не указано ни одного человека, пострадавшего непосредственно от моих действий", - отметил Мель.

"В настоящее время я - офицер, полковник запаса, гражданин Российской Федерации нахожусь, в нарушение всех признанных норм права, в общей зоне исправительного дома города Кибартай Литовской республики вместе с уголовниками", - пишет Мель.

По его словам, литовское государство грубо нарушает его права на справедливый, непредвзятый и независимый суд, право на защиту, не предоставляя текст приговора на русском языке.

"Литва сегодня нарушает мое право на достойное, не унижающее человеческое достоинство отбывание наказания в пенитенциарной системе - меня содержат не с политическими заключенными, а с убийцами, мошенниками и наркоторговцами, где существует реальная угроза моей жизни и здоровью", - заявил Мель.

"Все эти нарушения совершает государство - член Евросоюза и государство, ратифицировавшее основополагающие международные документы по защите прав и свобод человека…Я прошу Европейский парламент, международное сообщество и общественные организации обратить серьезное внимание на нарушение моих прав как человека, прав участника уголовного процесса, а также на мое незащищенное положение в Литве", - добавил он.

Генпрокуратура Литвы около 20 лет назад возбудила уголовное дело о событиях 13 января 1991 года. Следствие утверждает, что люди, погибшие тогда у Вильнюсской телебашни, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств предоставлено не было.

Двадцать седьмого марта 2019 года Вильнюсский окружной суд вынес приговоры по делу, когда при освобождении телебашни, по утверждениям литовской стороны, 14 человек погибли и свыше 600 граждан были ранены. Суд расценил действия всех осужденных силовиков как преступления против человечности. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов.