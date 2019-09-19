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РИА Новости

Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной

19:08 19.09.2019
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© AP Photo / Tsafrir AbayovКомплекс ПВО Patriot израильской армии
Комплекс ПВО Patriot израильской армии
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Комплекс ПВО Patriot израильской армии. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сен - РИА Новости. Воздушная тревога, прозвучавшая ранее на юге Израиля, оказалась ложной, сообщила пресс-служба армии Израиля.
Ранее армейская пресс-служба сообщила, что сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных обстрелах из сектора Газа.
"Касательно сообщений о сиренах, прозвучавших несколько минут назад, они оказались ложными. Ракеты не были запущены", - говорится в сообщении.
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