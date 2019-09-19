Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сен - РИА Новости. Воздушная тревога, прозвучавшая ранее на юге Израиля, оказалась ложной, сообщила пресс-служба армии Израиля.
Ранее армейская пресс-служба сообщила, что сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных обстрелах из сектора Газа.
"Касательно сообщений о сиренах, прозвучавших несколько минут назад, они оказались ложными. Ракеты не были запущены", - говорится в сообщении.
11 сентября, 14:08РИА НовостиИзраиль нанес ответный удар после обстрелов из Газы