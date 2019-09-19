Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных обстрелах из сектора Газа.

"Касательно сообщений о сиренах, прозвучавших несколько минут назад, они оказались ложными. Ракеты не были запущены", - говорится в сообщении.