Миллер оценил шансы достроить "Северный поток — 2" в срок

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Шанс достроить "Северный поток-2" в срок еще есть, строительство газопровода ведется по графику, заявил в эфире глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Построено более 81% от всей протяженности газопровода в двухветочном исполнении, в текущий период времени строительство ведется строго по графику. Но ключевым вопросом, конечно же, является решение датских властей по прокладке морского газопровода в экономической зоне Дании", - сказал Миллер в эфире телеканала "Россия 24"

"На сегодняшний день еще Рубикон не пройден по одной простой причине, что датский участок - он достаточно короткий, и сроки строительства на датском участке составляют всего-навсего около пяти недель, поэтому, конечно же, шанс есть", - также отметил глава "Газпрома".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.