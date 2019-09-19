Миллер оценил шансы достроить "Северный поток — 2" в срок

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Шанс достроить "Северный поток-2" в срок еще есть, строительство газопровода ведется по графику, заявил в эфире глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Построено более 81% от всей протяженности газопровода в двухветочном исполнении, в текущий период времени строительство ведется строго по графику. Но ключевым вопросом, конечно же, является решение датских властей по прокладке морского газопровода в экономической зоне Дании", - сказал Миллер в эфире телеканала "Россия 24".
"На сегодняшний день еще Рубикон не пройден по одной простой причине, что датский участок - он достаточно короткий, и сроки строительства на датском участке составляют всего-навсего около пяти недель, поэтому, конечно же, шанс есть", - также отметил глава "Газпрома".
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Единственный акционер компании - "Газпром".
17 сентября, 15:11РИА НовостиГазопровод "Северный поток — 2" построили на 81%