Путин заявил о проблеме закредитованности предприятий ОПК

ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о проблеме закредитованности предприятий оборонно-промышленного комплекса, попросил участников заседания военно-промышленной комиссии РФ дать конкретные предложения по изменению ситуации.

"Третий вопрос касается финансового оздоровления организаций ОПК. С 2015 года действует оперативный штаб, где ведётся мониторинг и контроль финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса. Полученные данные показывают, что возникающие проблемы во многом связаны с большим объемом кредитного портфеля - с закредитованностью, проще сказать", - заявил Путин на заседании ВПК в четверг.

"Мы не раз обсуждали эту тему, в том числе, на совещаниях и в Москве, и в Сочи - в ходе комплексных совещаний по развитию армии и флота. Определили, что нехватка средств обусловлена целым рядом причин", - добавил президент.

В числе таких причин он назвал, в частности, незагрузку мощностей предприятий ОПК при снижении объемов заказов, а также необходимость финансирования опытно-конструкторских работ, затраты по которым не учтены в плановых документах.