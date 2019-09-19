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РИА Новости

Путин заявил о проблеме закредитованности предприятий ОПК

18:08 19.09.2019 (обновлено: 18:40 19.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о проблеме закредитованности предприятий оборонно-промышленного комплекса, попросил участников заседания военно-промышленной комиссии РФ дать конкретные предложения по изменению ситуации.
"Третий вопрос касается финансового оздоровления организаций ОПК. С 2015 года действует оперативный штаб, где ведётся мониторинг и контроль финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса. Полученные данные показывают, что возникающие проблемы во многом связаны с большим объемом кредитного портфеля - с закредитованностью, проще сказать", - заявил Путин на заседании ВПК в четверг.
"Мы не раз обсуждали эту тему, в том числе, на совещаниях и в Москве, и в Сочи - в ходе комплексных совещаний по развитию армии и флота. Определили, что нехватка средств обусловлена целым рядом причин", - добавил президент.
В числе таких причин он назвал, в частности, незагрузку мощностей предприятий ОПК при снижении объемов заказов, а также необходимость финансирования опытно-конструкторских работ, затраты по которым не учтены в плановых документах.
"Хотел бы сегодня ещё раз к этому вернуться и услышать конкретные предложения, как системно изменить ситуацию, укрепить финансовое положение предприятий, особенно стратегически важных для нас", - сказал Путин, обращаясь к участникам заседания.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
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